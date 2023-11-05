Лазаревич в Китае: «Белорусским предприятиям нужно срочно активизироваться. Рынок огромен, потребность большая»

Перенесемся в Шанхай, где 5 ноября начала работу 6-я Китайская международная выставка импорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без преувеличения, это самое масштабное выставочное событие в мире, которое проходит под патронажем Си Цзиньпина. Свое участие в выставке подтвердили компании из 150 стран. В Китай отправились и белорусы.

30-летие дипломатических отношений Беларусь и Китай встретили со 140-кратным увеличением товарооборота. Задача на год текущий – превысить отместку в 6 миллиардов долларов. И, как утверждают аналитики, все шансы есть. Поднебесная, уже без преувеличения, ведущая экономика мира – только за первое полугодие 2023-го ее ВВП вырос более чем на 5 %.