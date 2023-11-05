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Лазаревич в Китае: «Белорусским предприятиям нужно срочно активизироваться. Рынок огромен, потребность большая»

05 ноября 2023 18:06
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Перенесемся в Шанхай, где 5 ноября начала работу 6-я Китайская международная выставка импорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без преувеличения, это самое масштабное выставочное событие в мире, которое проходит под патронажем Си Цзиньпина. Свое участие в выставке подтвердили компании из 150 стран. В Китай отправились и белорусы.

Лазаревич в Китае: «Белорусским предприятиям нужно срочно активизироваться. Рынок огромен, потребность большая»-1

30-летие дипломатических отношений Беларусь и Китай встретили со 140-кратным увеличением товарооборота. Задача на год текущий – превысить отместку в 6 миллиардов долларов. И, как утверждают аналитики, все шансы есть. Поднебесная, уже без преувеличения, ведущая экономика мира – только за первое полугодие 2023-го ее ВВП вырос более чем на 5 %.

Лазаревич в Китае: «Белорусским предприятиям нужно срочно активизироваться. Рынок огромен, потребность большая»-4

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Всем белорусским предприятиям нужно срочно активизироваться. Здесь рынок огромен, потребность большая, здесь любят Беларусь, нашу продукцию. Действительно, как говорит наш Президент, нужно двигаться и стараться продвигать нашу продукцию, нужно научиться презентовать ее здесь. Ну, а здесь благодарные потребители, это точно. Мы сегодня это увидели.

В Шанхае стартовала 6-я международная выставка импорта. Показываем, чем белорусы удивят в 2023-м.

# Беларусь-Китай # общество # Надежда Лазаревич # Константин Герцев # Фотофакт

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