Лазаревич в Китае: «Белорусским предприятиям нужно срочно активизироваться. Рынок огромен, потребность большая»
Перенесемся в Шанхай, где 5 ноября начала работу 6-я Китайская международная выставка импорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без преувеличения, это самое масштабное выставочное событие в мире, которое проходит под патронажем Си Цзиньпина. Свое участие в выставке подтвердили компании из 150 стран. В Китай отправились и белорусы.
30-летие дипломатических отношений Беларусь и Китай встретили со 140-кратным увеличением товарооборота. Задача на год текущий – превысить отместку в 6 миллиардов долларов. И, как утверждают аналитики, все шансы есть. Поднебесная, уже без преувеличения, ведущая экономика мира – только за первое полугодие 2023-го ее ВВП вырос более чем на 5 %.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Всем белорусским предприятиям нужно срочно активизироваться. Здесь рынок огромен, потребность большая, здесь любят Беларусь, нашу продукцию. Действительно, как говорит наш Президент, нужно двигаться и стараться продвигать нашу продукцию, нужно научиться презентовать ее здесь. Ну, а здесь благодарные потребители, это точно. Мы сегодня это увидели.
В Шанхае стартовала 6-я международная выставка импорта. Показываем, чем белорусы удивят в 2023-м.