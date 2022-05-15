В середине мая активно ухаживаем за плодоносящими деревьями. О чём ещё важно не забыть садоводу?

Середина мая – самое время уделить внимание плодоносящим деревьям в саду. И здесь не обойтись без ценных рекомендаций, рассказали в программе «Плюс-минус» . В первой половине мая заканчивайте перепрививку малоценных сортов деревьев черенками лучших сортов. Перед цветением полейте сад из расчета 1,5-2 ведра воды на один год жизни дерева.

После первой весенней обработки сразу же замульчируйте почву приствольных кругов (слоем 8-10 сантиметров). В конце мая проведите вторую подкормку азотом, если листья плодовых деревьев светло-зеленые.

Установите в саду ульи с пчелами. Корневую и штамбовую поросли на деревьях вырежьте «на кольцо». При умеренном и слабом цветении для лучшего оплодотворения цветков деревья в начале массового цветения опрысните смесью микроэлементов (борная кислота, сернокислый цинк и сернокислый марганец) или препаратом «Завязь».