Если у черёмухи много цветов, лето будет мокрое. Народные приметы в мае, традиции и обряды

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 16 мая высаживали в огороде рассаду, начинали варить щи с зелеными побегами крапивы, щавеля и лебеды, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Обильная роса и ясный день сулили хороший урожай огурцов. Черемуха зацветет – холода принесет. Домашняя птица на Мавра крылышки поднимает – бурю навевает. Соловьи запели перед Маврой – весна зацветет дружно. Если в эти дни зацветет черемуха, наступят «черемуховые» холода. Если у черемухи много цветов, лето будет мокрое.

17 мая. Пелагея считается покровительницей девиц, несправедливо обиженных, птиц и баклушников. Именно в этот день заготавливали дерево для изготовления ложек и другой домашней утвари. Терн зацвел раньше и обильнее положенного – к холодному концу мая. Солнце бледное и в дымке – к продолжительной ненастной погоде. Ясная погода обещает солнечное лето. Если солнце бледное, то еще долго будет непогодиться. Воробьи стаями с места на место перелетают – к порывистому ветру.

18 мая наши предки выжигали старые покосы и говорили: «На Ирину худая трава с поля вон». Женщины, обязательно в одиночестве и молча, высаживали капусту и другую рассаду. Изобилие хвоща в балках да по полям говорило о хорошем урожае овса. Если гусь плещется в воде – к теплу, в пыли – к похолоданию.