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В ВС РБ прошёл конкурс «Семья – кристалл общества». Победили супруги с четырьмя детьми

15 мая 2022 08:48
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Новости Беларуси. «Семья – кристалл общества». Так назвали в Вооруженных Силах специальный конкурс, посвященный укреплению семейных ценностей. Его финал состоялся 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ВС РБ прошёл конкурс «Семья – кристалл общества». Победили супруги с четырьмя детьми-1

Шесть семей, которые вышли в финал, доказывали, почему именно их союз должен получить звание молодой семьи года. Им предстояло выдержать несколько конкурсных испытаний, подготовить визитную карточку, подготовить эссе о любви к стране и исполнить творческий номер. Победила семья капитана Дениса Стаселовича из 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования. Супруги воспитывают четверых детишек.  

# Конкурс # общество # Денис Стаселович # Фотофакт

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