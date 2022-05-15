В ВС РБ прошёл конкурс «Семья – кристалл общества». Победили супруги с четырьмя детьми

Новости Беларуси. «Семья – кристалл общества». Так назвали в Вооруженных Силах специальный конкурс, посвященный укреплению семейных ценностей. Его финал состоялся 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть семей, которые вышли в финал, доказывали, почему именно их союз должен получить звание молодой семьи года. Им предстояло выдержать несколько конкурсных испытаний, подготовить визитную карточку, подготовить эссе о любви к стране и исполнить творческий номер. Победила семья капитана Дениса Стаселовича из 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования. Супруги воспитывают четверых детишек.