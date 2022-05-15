Всего 10 кандидатов. Белорусские кинологи готовятся к международному конкурсу «Верный друг»

Новости Беларуси. Военные кинологи приступили к отбору команд для участия в международном конкурсе «Верный друг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязание входит в программу армейских игр. Военнослужащие и их четвероногие питомцы пройдут несколько испытательных этапов. Среди них «Дог-биатлон» – это дистанция со стрельбой, на которой кинолог вместе с собакой должны преодолеть легкоатлетический барьер, глухой забор, лестницу и другие препятствия, а также произвести метание гранат на точность. Жюри оценивает время, показанное участниками, а также качество выполнения элементов.

Валерий Рык, заместитель начальника по специальной службе кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:

Да настоящего момента проходила подготовка кандидатов в сборную Вооруженных Сил для участия в конкурсе «Верный друг». В этом году будет проходить в Республике Узбекистан. На данный момент в составе кандидатов 13 военнослужащих. По итогам текущего конкурса, которых проходил до 13 мая, военный конкурс на лучшего специалиста Вооруженных Сил «Верный друг», отбор прошли только пять военнослужащих каждого пола: пять военнослужащих женского пола и пять военнослужащих мужского пола. Они в дальнейшем продолжат подготовку для участия в международном конкурсе.