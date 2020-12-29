«В саду тоже утренники, но такого масштаба ещё не было». В Витебске прошла областная благотворительная профсоюзная ёлка

Новости Беларуси. Новогодние праздники – время чудес. Особенно для тех, кто в них верит. Более сотни ребят стали гостями областной профсоюзной благотворительной елки в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сладкий подарок и новогоднее настроение получил каждый ребенок. А это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Детишкам подготовили не только развлекательную программу. Они стали зрителями театрализованного представления «Там, где рождаются Снегурочки».

Надежда Дубровина:

И деткам весело, здорово! Все-таки Новый год, канун Нового года, хочется, чтобы настроение было тоже новогоднее. В саду тоже уже были утренники, но такого масштаба еще не было.

Виктория Остапюк:

У меня новогодний костюм принцессы. Я сюда приехала, чтобы посмотреть спектакль, получить подарки и повеселиться. И еще я хочу собраться со всеми своими близкими и отпраздновать этот праздник.