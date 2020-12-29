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«В саду тоже утренники, но такого масштаба ещё не было». В Витебске прошла областная благотворительная профсоюзная ёлка

29 декабря 2020 08:34
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Новости Беларуси. Новогодние праздники – время чудес. Особенно для тех, кто в них верит. Более сотни ребят стали гостями областной профсоюзной благотворительной елки в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В саду тоже утренники, но такого масштаба ещё не было». В Витебске прошла областная благотворительная профсоюзная ёлка-1

Сладкий подарок и новогоднее настроение получил каждый ребенок. А это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей.

«В саду тоже утренники, но такого масштаба ещё не было». В Витебске прошла областная благотворительная профсоюзная ёлка-4

Детишкам подготовили не только развлекательную программу. Они стали зрителями театрализованного представления «Там, где рождаются Снегурочки».

«В саду тоже утренники, но такого масштаба ещё не было». В Витебске прошла областная благотворительная профсоюзная ёлка-7

Надежда Дубровина:
И деткам весело, здорово! Все-таки Новый год, канун Нового года, хочется, чтобы настроение было тоже новогоднее. В саду тоже уже были утренники, но такого масштаба еще не было.

«В саду тоже утренники, но такого масштаба ещё не было». В Витебске прошла областная благотворительная профсоюзная ёлка-10

Виктория Остапюк:
У меня новогодний костюм принцессы. Я сюда приехала, чтобы посмотреть спектакль, получить подарки и повеселиться. И еще я хочу собраться со всеми своими близкими и отпраздновать этот праздник.

«В саду тоже утренники, но такого масштаба ещё не было». В Витебске прошла областная благотворительная профсоюзная ёлка-13

Благотворительная акция «Профсоюзы – детям» проходит с 2002 года. За это время около 3,5 тысяч ребят из Витебской области побывали на областной профсоюзной благотворительной елке.

«В саду тоже утренники, но такого масштаба ещё не было». В Витебске прошла областная благотворительная профсоюзная ёлка-16

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# Новый год # общество # Надежда Дубровина # Виктория Остапюк # Фотофакт

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