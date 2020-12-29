Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Беларусь. Кто получит прививку в первую очередь?

Новости Беларуси. В Беларуси начинается вакцинация населения российской вакциной «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря первая партия препарата прибыла в нашу страну. Об этом рассказали в Минздраве.
Новости Беларуси. В Беларуси начинается вакцинация населения российской вакциной «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря первая партия препарата прибыла в нашу страну. Об этом рассказали в Минздраве.
Первыми прививку получат медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми.
«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»
Вакцинацию будут проводить в добровольном порядке. Как отмечают в профильном ведомстве, в нашей стране создана система хранения вакцины, закуплено и специальное медицинское морозильное оборудование для транспортировки.
Отметим, Беларусь стала первой страной, где официально зарегистрировали российскую вакцину.
Следующий этап – организация производства, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширит профилактику заболевания.