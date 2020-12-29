Прямой эфир

Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Беларусь. Кто получит прививку в первую очередь?

29 декабря 2020 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси начинается вакцинация населения российской вакциной «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря первая партия препарата прибыла в нашу страну. Об этом рассказали в Минздраве.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Беларусь. Кто получит прививку в первую очередь?-1

Первыми прививку получат медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми.

«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»

Вакцинацию будут проводить в добровольном порядке. Как отмечают в профильном ведомстве, в нашей стране создана система хранения вакцины, закуплено и специальное медицинское морозильное оборудование для транспортировки.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Беларусь. Кто получит прививку в первую очередь?-4

Отметим, Беларусь стала первой страной, где официально зарегистрировали российскую вакцину.

Следующий этап – организация производства, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширит профилактику заболевания.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хочется эту сказку им продлить». В Гродно военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников социального центра
29 декабря 2020 06:58

«Хочется эту сказку им продлить». В Гродно военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников социального центра

В центре Полоцка автомобилисты выстроили из машин цифру 2021. Вот как это выглядело
29 декабря 2020 06:27

В центре Полоцка автомобилисты выстроили из машин цифру 2021. Вот как это выглядело

«Массовые мероприятия отражаются на уровне заболеваемости». Как отпразднуют Новый год в Минске?
29 декабря 2020 06:20

«Массовые мероприятия отражаются на уровне заболеваемости». Как отпразднуют Новый год в Минске?