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Волонтеры 29 декабря поздравили воспитанников минского детского дома №2 с Новым годом

29 декабря 2016 20:55
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Новости Беларуси. «Подарить улыбку малышам!» Под таким девизом прошел еще один день республиканской акции «Наши дети».

29 декабря новогодние поздравления принимали воспитанники минского детского дома № 2.

Студенты-волонтеры подготовили для ребят яркое новогоднее представление. Все дети получили сладкие подарки. Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей музыкальными номерами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Денисевич:
Желаю всем счастья. Чтобы у меня все получалось и сбылось в новом году.

Ольга Куницкая:
Чтобы все мечты сбывались, чтобы друзей новых найти в новом году.

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:
То, как работают учреждения, как в них живут дети, как мы с помощью государственных денег создаем детям условия… Видеть это своими глазами – важно.

Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира»:
В свое время молодежный блок Белорусского фонда мира взял шефство над этим детдомом. И активно занимается с ребятами в разрезе репетиторства, проведения праздников, утренников.

# общество # Фотофакт # Новый год # Максим Мисько # Юрий Селиверстов # Анастасия Денисевич # Ольга Куницкая

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