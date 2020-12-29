В центре Полоцка автомобилисты выстроили из машин цифру 2021. Вот как это выглядело

Новости Беларуси. В Полоцке на центральной площади у главного новогоднего символа решили удивить необычным флешмобом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Полоцке на центральной площади у главного новогоднего символа решили удивить необычным флешмобом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники местного автоклуба совместно с энтузиастами выстроили из машин фигуру грядущего года.
Чтобы изобразить цифру 2021, понадобилось около полусотни машин и тщательная подготовка.
Полоцкие автолюбители уже не первый раз устраивают подобные зрелища к различным праздникам. У горожан это вызывает неподдельный интерес, особенно накануне Нового года.