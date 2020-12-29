«Хочется эту сказку им продлить». В Гродно военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников социального центра

Новости Беларуси. В Гродно дети сами стали участниками новогоднего утренника, в гости пришли люди в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно дети сами стали участниками новогоднего утренника, в гости пришли люди в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках республиканской акции «Наши дети» военнослужащие Западного оперативного командования поздравили воспитанников социально-педагогического центра Ленинского района.
В социальном приюте центра сейчас 13 детей от 3 до 15 лет. Но вне зависимости от возраста каждый ребенок здесь ждет от Нового года чего-то особенного.
Яркое представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев окунуло детей в атмосферу праздника и волшебства.
Виктор Гулевич, командующий войсками Западного оперативного командования:
Новый год – это все-таки больше детский праздник. Дети верят еще в чудеса, дети верят в сказку. Хочется эту сказку им продлить, чтобы они окунулись в атмосферу волшебства, чтобы почувствовали праздник, чтобы праздник был у них в душе. И мы стараемся сделать все, чтобы помочь детям в этом.
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