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«Хочется эту сказку им продлить». В Гродно военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников социального центра

29 декабря 2020 06:58
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Новости Беларуси. В Гродно дети сами стали участниками новогоднего утренника, в гости пришли люди в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочется эту сказку им продлить». В Гродно военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников социального центра-1

В рамках республиканской акции «Наши дети» военнослужащие Западного оперативного командования поздравили воспитанников социально-педагогического центра Ленинского района.

В социальном приюте центра сейчас 13 детей от 3 до 15 лет. Но вне зависимости от возраста каждый ребенок здесь ждет от Нового года чего-то особенного.

«Хочется эту сказку им продлить». В Гродно военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников социального центра-4

Яркое представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев окунуло детей в атмосферу праздника и волшебства.

«Хочется эту сказку им продлить». В Гродно военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников социального центра-7

Виктор Гулевич, командующий войсками Западного оперативного командования:
Новый год – это все-таки больше детский праздник. Дети верят еще в чудеса, дети верят в сказку. Хочется эту сказку им продлить, чтобы они окунулись в атмосферу волшебства, чтобы почувствовали праздник, чтобы праздник был у них в душе. И мы стараемся сделать все, чтобы помочь детям в этом.

«Хочется эту сказку им продлить». В Гродно военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников социального центра-10

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# Новый год # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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