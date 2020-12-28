«Снежная королева» для детей с инвалидностью. Благотворительный новогодний спектакль состоялся в Минске

В Заводском районе на новогоднее представление «Снежная королева» во дворец детей и молодежи «Золак» пригласили более сотни детей с инвалидностью. В конце праздника ребята и их родители водили хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и получили сладости.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:

Не только район уделяет внимание и принимает участие в этих акциях, но и, конечно же, предприятия-шефы, которые закреплены за каждым учреждением образования, детским дошкольным учреждением. Абсолютно все в эти предпраздничные дни придут к детям с подарками, а дети им подарят свое творчество. У нас сегодня 108 учреждений детского дошкольного образования и школ, и в каждом из них для каждого класса, группы будут тоже организованы мероприятия.