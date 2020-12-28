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«Снежная королева» для детей с инвалидностью. Благотворительный новогодний спектакль состоялся в Минске

28 декабря 2020 14:49
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в каждом районе Минска. Подарки в преддверии новогодних праздников подарили уже тысячам ребятишек. Особое внимание – детям с инвалидностью и сиротам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Снежная королева» для детей с инвалидностью. Благотворительный новогодний спектакль состоялся в Минске-1

В Заводском районе на новогоднее представление «Снежная королева» во дворец детей и молодежи «Золак» пригласили более сотни детей с инвалидностью. В конце праздника ребята и их родители водили хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и получили сладости.

«Снежная королева» для детей с инвалидностью. Благотворительный новогодний спектакль состоялся в Минске-4

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Не только район уделяет внимание и принимает участие в этих акциях, но и, конечно же, предприятия-шефы, которые закреплены за каждым учреждением образования, детским дошкольным учреждением. Абсолютно все в эти предпраздничные дни придут к детям с подарками, а дети им подарят свое творчество. У нас сегодня 108 учреждений детского дошкольного образования и школ, и в каждом из них для каждого класса, группы будут тоже организованы мероприятия.

«Снежная королева» для детей с инвалидностью. Благотворительный новогодний спектакль состоялся в Минске-7

Всего для заводчан проведут более 200 крупных мероприятий. Среди них – конкурсы, фестивали и спектакли.

# Новый год # общество # Елена Зеленко # Фотофакт

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