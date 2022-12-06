Присоединиться может каждый. В Беларуси стартовала благотворительная акция «Чудеса на Рождество»

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартовала в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача – окружить теплом и заботой маленьких жителей нашей страны. В центре внимания – воспитанники детских домов, школ-интернатов, приютов для детей-сирот и инвалидов. Более 250 мероприятий готовят организаторы во всех регионах страны. Уже 16 декабря акция объединит воспитанников ивенецкого детского дома, подарки для ребят уже собраны.

Кстати, к благотворительному марафону присоединиться могут и простые белорусы, открытки с новогодними пожеланиями ребят можно найти на «Елках желаний». Как правило, их устанавливают в крупных торговых центрах.