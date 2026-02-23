В Палате представителей состоялось торжественное собрание в честь Дня защитников Отечества и ВС

Сфера национальной безопасности – это не только профессионалы в погонах, мощный оборонный потенциал, техника, технологии. Это и большой законодательный массив, а также целый ряд социальных гарантий военнослужащим и ветеранам Вооруженных Сил.

И для белорусских защитников это ведь тоже надежный тыл. О системной государственной работе в этом направлении сегодня говорили в Палате представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День защитников Отечества здесь прошло торжественное собрание.

Сергеенко: защита Отечества – это не только воинская обязанность, это гражданская позиция каждого из нас. Читайте здесь.