В Палате представителей состоялось торжественное собрание в честь Дня защитников Отечества и ВС
Сфера национальной безопасности – это не только профессионалы в погонах, мощный оборонный потенциал, техника, технологии. Это и большой законодательный массив, а также целый ряд социальных гарантий военнослужащим и ветеранам Вооруженных Сил.
И для белорусских защитников это ведь тоже надежный тыл. О системной государственной работе в этом направлении сегодня говорили в Палате представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День защитников Отечества здесь прошло торжественное собрание.
Сергеенко: защита Отечества – это не только воинская обязанность, это гражданская позиция каждого из нас. Читайте здесь.
Не только тихая память, но и громкая правда – вот нарратив патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в нынешних мировых обстоятельствах. Тех, чьи усилия направлены на это, сегодня наградили в Овальном зале. Это педагоги, а также первая в Беларуси женщина, которая освоила профессию военного летчика.
Наталья Титенкова, второй пилот авиакомпании «Белавиа»:
Был объявлен первый набор девушек на авиационный факультет, и мне предложили туда поступать. И я с удовольствием попробовала себя в этом. Поступила, отучилась, служила в армии, а затем перешла на работу авиакомпании. Безусловно, военная служба накладывает определенные сложности на жизнь. Но удовольствие, моя радость от полетов перекрывала все эти трудные моменты.
Владимир Гимбут, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 16 Мозыря:
Идеи патриотизма у молодежи сегодня находят самый большой отклик, потому что у каждого есть семья. А семья – это основная ценность, которую надо беречь. И мы пропагандируем такую идею, что любовь к семье, любовь к родному краю – это любовь к Родине.
У присутствующих также была возможность ознакомиться с тематической выставкой, подготовленной с помощью материалов Президентской библиотеки и Музея истории Вооруженных Сил. Экспозиция стала ярким прологом к диалогу о долге и чести.