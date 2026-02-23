«Честный» лимит и гарантированная скорость – в Беларуси изменились правила безлимитного интернета

В Беларуси изменились правила безлимитного интернета: введен «честный» лимит и гарантированная скорость. Согласно новым нормам, операторы связи установили порог в 30 гигабайтов, которые предоставляются абонентам на максимальной скорости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После исчерпания этого объема пропускная способность автоматически снижается.

Однако теперь существует законодательно закрепленный минимум – не ниже одного мегабита в секунду. Нововведение призвано защитить права потребителей. Ранее, после использования лимита скорость могла падать до 256 килобит в секунду, что делало интернет, практически непригодным для использования. Новый порог в один мегабит гарантирует работу базовых сервисов: мессенджеров, музыкальных платформ, обновления лент социальных сетей и загрузки фото. Для тех, кому не хватит базового лимита, операторы предлагают дополнительные опции.

Виталий Одорский, заместитель генерального директора по маркетингу компании МТС:

Например, первая дата-опция – это «Турбокнопка 10 гигабайтов». Подключается, дает на месяц 10 гигабайтов. Стоит 5 рублей за подключение. Вторая услуга позволяет, по сути, пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Для актуальной тарифной линейки и для пользователей домашнего интернета данная услуга предоставляется бесплатно. Для архивных тарифных планов стоимость данной услуги будет составлять от 3 до 7 рублей в зависимости от тарифного плана абонента.

Сотовые операторы уже предложили специальные условия своим абонентам, чтобы сохранить баланс между комфортом и рациональным использованием ресурсов. К слову, под прицел новых правил попадает каждый седьмой пользователь смартфона – в основном те, кто не расстается с онлайн-играми и 4К видео.

*На правах рекламы.