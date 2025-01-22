В ритме марафона – минчане благодарят Президента за народный проект
«Марафон единства» продолжается в Минске. Исполнители выступают с творческими номерами на промышленных предприятиях, блогеры знакомятся с выпуском современной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречаясь с такой производственной мощью, участники общественно-патриотической акции испытывают гордость за страну.
Подробнее о том, в каком ритме прошел третий день «Марафона единства» в Минске – Анастасия Ярощик-Корниенко.
Помогают возделывать поля в разных странах тракторы легендарного МТЗ. А ведь отечественного флагмана могло бы и не быть, не прими белорусы в начале суверенного пути решения – сохранить предприятие. Поступательное развитие без остановок. Локализация. Детали к трактору отечественного производства добавляют представители Минского моторного завода. Вот так коллективы встречаются редко. «Марафон единства» – повод ощутить, что «Одно дело делаем».
Отличное настроение! Заряжает все, очень круто, бодро и весело.
Самолеты стартуют в Национальном аэропорту. Как набирала высоту в самых разных сферах суверенная Беларусь – в эти дни в холлах воздушной гавани рассказывает выставка «Параллельные миры». Их выстроили сотрудники Белорусского телеграфного агентства. Еще один проект «Беларусь. Взлет» – летопись нашей независимой истории и еще одно свидетельство того, как бы трудно ни было и как бы ни пытались подставить подножки западные недоброжелатели, наша страна всегда сохраняла курс созидания, чтобы быть независимым государством.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Как мы жили 30 лет назад и сейчас. Мы хотим, чтобы люди посмотрели, сравнили и вспомнили. Здесь дворы, стиральные машины, торговые центры. Сейчас мы как раз стоим с вами возле одного такого плаката, я вам честно скажу, я очень хорошо помню, как выглядел рынок «Динамо» в Минске, как он выглядел в городе Могилеве и как пытались померить брюки, висящие на палках. И вот вам ТЦ «Галерея», который мы с вами сейчас видим. Одна из фотографий… Примерно так мы сегодня с вами покупаем одежду. Огромный выбор всего.
Традиционный открытый диалог о важном на «Знаковой встрече». Участники вместе разбираются в сложных аспектах. О роли Беларуси на общественно-политической карте мира, достижениях нашего государства, амбициях Запада и адекватных ответах Минска. На вопросы молодежи 22 января отвечали журналисты и политические обозреватели Григорий Азаренок, Игорь Тур и депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.
Я пришел сюда, потому что я намерен голосовать за обещания. Интересно посмотреть на людей, послушать их мнение.
Беларусь уже три десятилетия пишет историю своей независимости. «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент» – откровенный разговор с теми, кто стоял у истоков суверенной страны. На этот раз общение с людьми, которые делали Минск лучше с каждым годом. «Как это было?» – спрашивает молодое поколение белорусов. Только за последнее время в столице появилось много социально значимых объектов. Теперь город полностью обеспечен артезианской водой. Идет развитие метро.
Михаил Петрушин, член Совета старейшин при Мингорисполкоме:
Любить свою страну. Должна быть независимость, суверенитет.
Беречь каждую страницу нашей истории – истории и памяти, которая нас объединяет, – это и о выставке «Подвиги и судьбы партизан в документах». Результат совместной работы издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива.
Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:
Можно в формате реального времени войти в базу данных «Партизаны Беларуси» и найти сведения. Даже сегодня подходили посетители торгового центра и находили близких родственников – это было очень трогательно. Эта выставка и наш портал – дань памяти тем, кто сражался с нацистами, тем, кто внес вклад в Великую Победу. И очень символично, что форум начинался в год 80-летия освобождения Беларуси и продолжится в год 80-летия Великой Победы.
Это третий день, как Минск живет в ритме «Марафона единства». Завтра он продолжит свое путешествие по столице.
Андрей Гузель, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафон единства», директор ООО «Музыкальная медиакомпания»:
Новая локация. У нас мероприятие «Разам працуем, разам спяваем» впервые будет проходить на Комаровском рынке для сотрудников, работников, предпринимателей и для посетителей. Там будут любимые белорусские артисты. У нас проходят «Знаковые встречи» и, на удивление, завтра в «Знаковой встрече» принимает участие Эдгар Запашный. Более того, Национальная библиотека РБ подготовила ночь открытий.
Мероприятий много, но все они объединены общим смыслом: единство народа – наша великая ценность. Вместе белорусы строят свое настоящее и будущее.
Подробности в видео.
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