В ритме марафона – минчане благодарят Президента за народный проект

«Марафон единства» продолжается в Минске. Исполнители выступают с творческими номерами на промышленных предприятиях, блогеры знакомятся с выпуском современной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречаясь с такой производственной мощью, участники общественно-патриотической акции испытывают гордость за страну. Подробнее о том, в каком ритме прошел третий день «Марафона единства» в Минске – Анастасия Ярощик-Корниенко.

Помогают возделывать поля в разных странах тракторы легендарного МТЗ. А ведь отечественного флагмана могло бы и не быть, не прими белорусы в начале суверенного пути решения – сохранить предприятие. Поступательное развитие без остановок. Локализация. Детали к трактору отечественного производства добавляют представители Минского моторного завода. Вот так коллективы встречаются редко. «Марафон единства» – повод ощутить, что «Одно дело делаем». Отличное настроение! Заряжает все, очень круто, бодро и весело.

Самолеты стартуют в Национальном аэропорту. Как набирала высоту в самых разных сферах суверенная Беларусь – в эти дни в холлах воздушной гавани рассказывает выставка «Параллельные миры». Их выстроили сотрудники Белорусского телеграфного агентства. Еще один проект «Беларусь. Взлет» – летопись нашей независимой истории и еще одно свидетельство того, как бы трудно ни было и как бы ни пытались подставить подножки западные недоброжелатели, наша страна всегда сохраняла курс созидания, чтобы быть независимым государством. Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Как мы жили 30 лет назад и сейчас. Мы хотим, чтобы люди посмотрели, сравнили и вспомнили. Здесь дворы, стиральные машины, торговые центры. Сейчас мы как раз стоим с вами возле одного такого плаката, я вам честно скажу, я очень хорошо помню, как выглядел рынок «Динамо» в Минске, как он выглядел в городе Могилеве и как пытались померить брюки, висящие на палках. И вот вам ТЦ «Галерея», который мы с вами сейчас видим. Одна из фотографий… Примерно так мы сегодня с вами покупаем одежду. Огромный выбор всего.

Традиционный открытый диалог о важном на «Знаковой встрече». Участники вместе разбираются в сложных аспектах. О роли Беларуси на общественно-политической карте мира, достижениях нашего государства, амбициях Запада и адекватных ответах Минска. На вопросы молодежи 22 января отвечали журналисты и политические обозреватели Григорий Азаренок, Игорь Тур и депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.

Я пришел сюда, потому что я намерен голосовать за обещания. Интересно посмотреть на людей, послушать их мнение. Беларусь уже три десятилетия пишет историю своей независимости. «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент» – откровенный разговор с теми, кто стоял у истоков суверенной страны. На этот раз общение с людьми, которые делали Минск лучше с каждым годом. «Как это было?» – спрашивает молодое поколение белорусов. Только за последнее время в столице появилось много социально значимых объектов. Теперь город полностью обеспечен артезианской водой. Идет развитие метро. Михаил Петрушин, член Совета старейшин при Мингорисполкоме:

Любить свою страну. Должна быть независимость, суверенитет.