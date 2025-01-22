Популярные блогеры сняли уникальный контент во Дворце Независимости

Кадры из Дворца Независимости 22 января во всех блогах страны. На несколько часов символ белорусской государственности стал большой съемочной площадкой для участников реалити-шоу «Фабрика блогеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости внимательно изучали каждый уголок, чтобы снять уникальный контент. Видео и фотографии моментально заполнили социальные сети, собирая тысячи просмотров и комментариев.