Популярные блогеры сняли уникальный контент во Дворце Независимости

Кадры из Дворца Независимости 22 января во всех блогах страны. На несколько часов символ белорусской государственности стал большой съемочной площадкой для участников реалити-шоу «Фабрика блогеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости внимательно изучали каждый уголок, чтобы снять уникальный контент. Видео и фотографии моментально заполнили социальные сети, собирая тысячи просмотров и комментариев.
Создавать контент блогеры начали с первых минут экскурсии. Традиционно знакомство началось с зала торжественных церемоний. Гостям рассказали, как строилось здание, показали знаменитые залы и кабинеты, где решаются важные для государства вопросы.
Каждый зал имеет свой уникальный дизайн. Гости обращали внимание на детали и мебель. Так, в Зеленом зале, где состоялась встреча «Нормандской четверки», блогеров привлек большой круглый стол. За ним контент-мейкеры провели ежедневное собрание. Однако интерес блогеров не ограничивался лишь созданием контента. Они активно задавали вопросы. Впечатлило гостей и то, что символ белорусской государственности практически на 100 % построен из отечественных материалов. Убранство залов, зимний сад, музей с подарками главе государства не оставили равнодушным никого. Каждый момент был запечатлен на камеру, а контента, как и эмоций, хватит еще на десятки постов.