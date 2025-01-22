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В Беларусь прибыли краткосрочные наблюдатели от миссии СНГ

22 января 2025 18:42
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22 января по линии СНГ в Беларусь прибыли краткосрочные наблюдатели. Свою работу они начали с музыкального колледжа имени Глинки. Здесь в списках избирателей – более 2 тысяч имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыли краткосрочные наблюдатели от миссии СНГ-2

Многие активно пользуются возможностью отдать свой голос досрочно. Наблюдатели отметили высокую активность молодых избирателей. Кроме того, много молодежи в составе избирательных комиссий.

В Беларусь прибыли краткосрочные наблюдатели от миссии СНГ-4

Максим Лесков, международный наблюдатель от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Мы увидели на избирательном участке большое количество молодых ребят. Такие замечательные, очаровательные, прекрасные лица. Очень приятно, что на участок приходят целыми семьями и совсем маленькие будущие избиратели уже проявляют гражданскую активность и приводят вместе с собой своих родителей и своих друзей.

В Беларусь прибыли краткосрочные наблюдатели от миссии СНГ-6

Максим Воронин, международный наблюдатель от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Очень ценно, что развивается молодежное движение избирательной системы, и очень здорово, что сейчас на досрочном голосовании у вас уже такая большая явка, в первый день порядка 8 % в некоторых областях. Мы знаем, что уже порядка 9 % была явка. Очень здорово видеть молодежь на участках, что молодежь не остается в стороне и делает свой выбор осознанно.

Миссия наблюдателей от СНГ наиболее многочисленная. В ее составе – свыше 300 человек. В целом число международных экспертов, прибывших в нашу страну для наблюдения за выборами, постепенно приближается к полутысячи.

# Выборы в Беларуси # Максим Воронин # Максим Лесков

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