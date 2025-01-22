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«Марафон единства» заглянул в цеха предприятия электронного машиностроения «Планар»

22 января 2025 11:47
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«Разам працуюць, разам спяваюць» 22 января – на предприятии «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сцену оборудовали в главном производственном корпусе. От добросовестной работы «планаровцев» зависит благополучие целой отрасли точного машиностроения. 

«Марафон единства» заглянул в цеха предприятия электронного машиностроения «Планар»-2

Здесь разрабатывают и выпускают сложнейшее оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники, а также социально значимую продукцию медицинского назначения. Скорее, физики, чем лирики, но заводчане от души веселились в неурочный музыкальный перерыв. 

«Марафон единства» заглянул в цеха предприятия электронного машиностроения «Планар»-4

Коллектив «Планара» очень ждал этот праздник. На самом деле все очень душевно, атмосферно. Великолепное событие. Огромное спасибо нашему Президенту за этот подарок.

«Марафон единства» заглянул в цеха предприятия электронного машиностроения «Планар»-6

Нестандартный формат общения с молодежью выбрали спикеры «НЕскучных НЕлекций». Сегодняшние студенты – это то поколение, которому предстоит строить будущее нашего государства, сохраняя традиции и гордясь достижениями современности. От осознанного выбора каждого молодого человека зависит то, какой Беларусь будет через десятилетия. Как не ошибиться при принятии решения – обсуждали с будущими строителями. 

«Марафон единства» заглянул в цеха предприятия электронного машиностроения «Планар»-8

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы видим, что наши ребята – думающие, что они интересуются нашей страной и реально переживают за ее развитие. Нужно с нашей молодежью искренне общаться, смотря друг другу в глаза, отвечать честно на поставленные их вопросы. Вот тогда будет взаимный диалог и результат общения.

Иллюстрация вклада в экономику страны и успех государства за годы независимости на примере одного предприятия. Для блогеров на «Марафоне единства» – экскурсия по флагману белорусского машиностроения. Также в течение дня жителей и гостей столицы ждет насыщенная программа – уникальные выставки, мастер-классы и откровенные разговоры со знаменитыми белорусами.

# Надежда Лазаревич # Праздник в городе

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