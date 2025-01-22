В рамках «Марафона единства» блогеры посетили предприятие «Амкодор»

Иллюстрация вклада в экономику страны и успех государства за годы независимости на примере одного предприятия. Для блогеров на «Марафоне единства» провели экскурсию по флагману белорусского машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Амкодоре» производят линейку современной специальной техники. Ее используют в дорожном строительстве, коммунальном и сельском хозяйствах, лесопромышленном, логистическом и топливно-энергетическом комплексах. Гостям показали весь процесс создания машин, а также познакомили с легендарными моделями и новинками предприятия. Кроме того, участникам рассказали о планах на 2025 год. Республиканская общественно-культурная акция не просто демонстрирует отечественную производственную мощь, но и позволяет почувствовать гордость за страну миллионам людей.

Иван Здонюк, блогер, певец, продюссер: Когда ты видишь вот эти все масштабы – и сельскохозяйственную технику, и лесную технику, ты понимаешь, что насколько это здорово, что именно в нашей стране создаются такие продукты и работают люди, которые создают такую технику, которая пользуется спросом за рубежом.

Прочный фундамент нашего единства – общая память. В программе самого народного праздника – презентация совместного проекта Национального архива Беларуси и Издательского дома «Беларусь сегодня» «Подвиги и судьбы партизан в документах». Это история партизанского и подпольного движения в редких фотографиях и документах. Выставка разместилась в фойе столичного торгового центра. Экспонаты позволяют узнать о боевых подвигах партизан, прочитать содержание наградных листов конкретных людей и даже благодаря специальной электронной базе найти своего родственника-героя.

Милана Жемчугова, учащаяся гимназии №43 Минска:

Тема Великой Отечественной войны действительно важна для меня. Она мне очень интересна, так как мой прадедушка воевал на Волховском фронте во время Великой Отечественной войны. Такие проекты, как данная выставка, очень важны для нас и будущих поколений, чтобы мы могли передавать эту информацию из поколения в поколение, помнить и никогда не повторить ошибок прошлого.

Андрей Демянюк, директор Национального архива Республики Беларусь:

Эта выставка и наш портал – дань памяти тем, кто сражался с нацистами, внес вклад в Великую Победу. Очень символично, что форум начинался в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и продолжился в год 80-летия Великой Победы.

Марафон объединяет поколения. Этих юных белорусов в будущем обязательно ждет всеобщее признание. Они талантливы и сегодня уже получают награды за победу в республиканских творческих конкурсах. В рамках акции их было три: конкурс рисунка, сочинений и проектов. Каждый посвящен прошлому и настоящему нашей страны, а также будущему, которое строить молодым. Победителей республиканского этапа наградили в Минске. Также для юных талантов организаторы провели творческие мастер-классы.