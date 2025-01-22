В Минске в 2025 году планируют обновить свыше 1,5 млн кв. м автомагистралей

В 2024 году в Первомайском районе обновили почти 120 тысяч кв. м улично-дорожной сети. Активно идет и ямочный ремонт. Работы выполнили на площади почти 58 тысяч квадратов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Об обновлении дорожных артерий и развитии Минска говорили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с коллективом Ремавтодора Первомайского района. В Год благоустройства перед дорожной отраслью стоят масштабные задачи. В Минске планируют отремонтировать свыше 1,5 млн кв. м городских магистралей. Кроме того, на 2025 год запланированы большие объемы по закупке специализированной техники.

Сергей Шкадаревич, директор Ремавтодора Первомайского района:

За прошлый год мы своими силами приобрели пять единиц техники. Также от Горремавтодора Мингорисполкома мы получили еще 10. То есть прибавка по прошлому году составила порядка 15 единиц техники. Обновили парк прилично. Сейчас нет проблем ни в комбинированных дорожных машинах, ни в трактор-щетках. Имеем весь комплекс. Также на встрече речь шла о социально-экономическом развитии столицы и реализации важных объектов. В числе самых значимых – перевод водоснабжения Минска на подземные источники, новые станции метрополитена, строительство школ, детских садов, больниц и поликлиник.