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Артисты Купаловского театра проведут мастер-класс для студентов Академии искусств на «Марафоне единства»

22 января 2025 07:27
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Самый народный проект, сплотивший белорусов, после длительного путешествия по стране вновь вернулся в столицу. Минск – 16-й город в списке маршрута «Марафона единства» и заключительный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артисты Купаловского театра проведут мастер-класс для студентов Академии искусств на «Марафоне единства»-2

21 января во время «НЕскучных НЕлекций» с будущими автомеханиками говорили на тему выбора и ответственности за него. Проект «Одно дело делаем» объединил коллективы строителей метро и тех, кто обеспечивает его бесперебойную работу. Профессиональными секретами виртуозы делились с начинающими музыкантами детской школы искусств. 

Сегодня музыкальные подарки ждут работников электротехнического, «Мотовелозавода» и предприятия «Планар». Впервые в рамках марафона для учащихся Академии искусств пройдет мастер-класс артистов Купаловского театра. 

# Праздник в городе

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