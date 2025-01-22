Артисты Купаловского театра проведут мастер-класс для студентов Академии искусств на «Марафоне единства»

Самый народный проект, сплотивший белорусов, после длительного путешествия по стране вновь вернулся в столицу. Минск – 16-й город в списке маршрута «Марафона единства» и заключительный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 января во время «НЕскучных НЕлекций» с будущими автомеханиками говорили на тему выбора и ответственности за него. Проект «Одно дело делаем» объединил коллективы строителей метро и тех, кто обеспечивает его бесперебойную работу. Профессиональными секретами виртуозы делились с начинающими музыкантами детской школы искусств.

Сегодня музыкальные подарки ждут работников электротехнического, «Мотовелозавода» и предприятия «Планар». Впервые в рамках марафона для учащихся Академии искусств пройдет мастер-класс артистов Купаловского театра.