Новости по тегу #Андрей Гузель

Не менее насыщенным обещает быть и завтрашний фестивальный день. Состоится концерт «Душа народная» с участием легендарных «Бурановских бабушек», Марины Девятовой, Лены Василек и Алексея Петрухина.
17 октября в 19:00 во Дворце спорта состоится концерт «Любимый шансон», а 18 октября на этой же площадке в 15:00 вас ждет концерт «Душа народная».
«Марафон единства» у нас в сердцах продолжает жить. Мы продолжаем общаться и работать вместе».
Музыкальный подарок белорусам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню Независимости Беларуси. Музыкальная медиакомпания представляет песню и клип «Время новых побед».
«Мы столкнулись с тем, что есть очень много артистов, которые даже не знают, как попасть на радио. Они успешные в интернете, на цифровых площадках. Они ни разу не выступали ни на каких концертах».
«Любить свое, любить свою страну, любить свою семью. Дорожить настоящими человеческими семейными ценностями. Мне кажется, это близко каждому из нас».
«Переехав в Минск, я осознал масштабы, в принципе, всей страны и масштабы, в которых можно работать».
«Мне очень понравился формат проекта «Знаковая встреча». Когда мы приезжали в торговый центр, где люди вообще не понимали, что происходит».
Мы были членами Белорусского республиканского союза молодежи. И мы приходили в наш городской комитет и говорили: послушайте, у нас есть идея, давайте мы организуем фестиваль.
«Эту песню написала Анна Селук. Музыку написал Евгений Олейник. Мы снимали клип. Более того, Ангелина Волкова проехала с нами по всей стране, в принципе, с «Марафоном единства». И активно выступает».
Смотрите новый выпуск 23 марта в 10:15 на РТР-Беларусь.
«Марафон единства» продолжается в Минске. Исполнители выступают с творческими номерами на промышленных предприятиях, блогеры знакомятся с выпуском современной техники.
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