Прямой эфир

Новости по тегу #Андрей Гузель

Хедлайнер – Михаил Шуфутинский. В Минске пройдёт концерт «Любимый шансон»
17 октября 2025 13:54

Хедлайнер – Михаил Шуфутинский. В Минске пройдёт концерт «Любимый шансон»

На «Душевном фестивале» в Минске выступит Шуфутинский! Узнали, чем ещё удивят зрителей
17 октября 2025 11:50

На «Душевном фестивале» в Минске выступит Шуфутинский! Узнали, чем ещё удивят зрителей

В Беларуси есть много вещей, чем можно гордиться! Андрей Гузель о «Марафоне единства»
03 июля 2025 18:56

В Беларуси есть много вещей, чем можно гордиться! Андрей Гузель о «Марафоне единства»

«Её смогут исполнять все артисты». Музыкальная медиакомпания презентовала песню и клип «Время новых побед»
18 июня 2025 12:05

«Её смогут исполнять все артисты». Музыкальная медиакомпания презентовала песню и клип «Время новых побед»

Андрей Гузель: наша цель – развивать белорусскую музыкальную индустрию
23 марта 2025 07:55

Андрей Гузель: наша цель – развивать белорусскую музыкальную индустрию

Как создавался «Марафон единства» и о белорусской эстраде – большой разговор с Андреем Гузелем
23 марта 2025 07:55

Как создавался «Марафон единства» и о белорусской эстраде – большой разговор с Андреем Гузелем

Гузель: те, кто родился не в столице, имеют больше возможностей чего-то добиться
23 марта 2025 07:45

Гузель: те, кто родился не в столице, имеют больше возможностей чего-то добиться

Это разговор о белорусах, стране и достижениях – какие моменты запомнились с «Марафона единства»?
23 марта 2025 07:40

Это разговор о белорусах, стране и достижениях – какие моменты запомнились с «Марафона единства»?

Рок-фестивали на природе и рэп-дискотеки в клубах – чем занимался Гузель в школьные годы?
23 марта 2025 07:33

Рок-фестивали на природе и рэп-дискотеки в клубах – чем занимался Гузель в школьные годы?

Гузель: «Бульба-дэнс» – пример того, как маленькая девочка добилась успеха в Беларуси
23 марта 2025 07:30

Гузель: «Бульба-дэнс» – пример того, как маленькая девочка добилась успеха в Беларуси

О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»
17 марта 2025 15:08

О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»

В ритме марафона – минчане благодарят Президента за народный проект
22 января 2025 19:28

В ритме марафона – минчане благодарят Президента за народный проект