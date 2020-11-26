В рейд выходят каждый день. Кто в Минске следит за соблюдением масочного режима?

В рейд специалисты выходят каждый день. Проверяют не только наличие масок, но и информационных материалов, антисептиков. Специалисты отмечают: количество ответственных минчан увеличивается.

Напомним, его ввели две недели назад, и почти сразу начался контроль за выполнением правил. Особое внимание – маршрутным такси.

Валентина Крина, старший ревизор автомобильного транспорта ГП «Столичный транспорт и связь»:

Когда ввели масочный режим (и так уже люди начали надевать маски, один-два человека были без масок), как-то все более активно. Даже если я захожу, проверяю и кто-то без маски, я прошу надеть – достают масочку, надевают. Не возникало у нас конфликтных ситуаций никаких.

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