В Гомеле появились автобусы с надписями, призывающими надеть маску

Новости Беларуси. Обязательное ношение масок стало не просто рекомендацией, а правилом во всех белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою инициативу в дело агитации за важный аксессуар безопасности внесли и гомельские перевозчики.

Автопарк города пополнили автобусы со специальными изображениями, напоминающими о необходимости надеть маску. При этом надписи заметны даже в темное время суток, ведь они со световозвращающими элементами. Таким креативным образом транспортники обращают внимание пассажиров на столь злободневную сегодня тему.