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В Гомеле появились автобусы с надписями, призывающими надеть маску

24 ноября 2020 06:58
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Новости Беларуси. Обязательное ношение масок стало не просто рекомендацией, а правилом во всех белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою инициативу в дело агитации за важный аксессуар безопасности внесли и гомельские перевозчики.

В Гомеле появились автобусы с надписями, призывающими надеть маску-1

В Гомеле появились автобусы с надписями, призывающими надеть маску-3

Автопарк города пополнили автобусы со специальными изображениями, напоминающими о необходимости надеть маску. При этом надписи заметны даже в темное время суток, ведь они со световозвращающими элементами. Таким креативным образом транспортники обращают внимание пассажиров на столь злободневную сегодня тему.

В Гомеле появились автобусы с надписями, призывающими надеть маску-6

Кроме того, весь транспорт, который ежедневно является местом массового скопления людей, регулярно дезинфицируют.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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