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Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно

26 ноября 2020 17:04
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Новости Беларуси. Нестандартные предложения для жизни и научные разработки презентовали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 35 молодых жителей областного центра представили свои проекты на зональном этапе конкурса «100 идей для Беларуси».

Он уже давно стал самой популярной площадкой для молодежных стартапов в стране. Ведь это возможность заявить о себе и рассчитывать на финансирование проекта.

Галина Буро оценила полет мысли.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-1

Так по сигналу автоматически отключается подача газа в загазованной квартире.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-4

А это модель двигателя Стирлинга, который школьник предлагает использовать для энергопреобразования, например, на БелАЭС.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-7

Всем участникам от 14 до 35 лет. На суд жюри больше 20 проектов.

В числе молодых новаторов Илья Колесник. Еще будучи учащимся электротехнического колледжа придумал, как сложную теорию отразить на практике – создал учебно-лабораторный стенд для подготовки узких специалистов по частотным преобразователям. И теперь, работая преподавателем, использует собственную разработку в деле. 

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-10

Илья Колесник, мастер производственного обучения Гродненского государственного электротехнического колледжа им. И. Счастного:
Однажды к нам пришли в колледж из предприятия и спросили, есть ли у нас специалисты реальные по частотным преобразователям, чтобы не переобучать их. К сожалению, тогда у нас специалистов высококлассных не было, поэтому была идея создать данный стенд и выпускать высококлассных специалистов.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-13

А это не таблетка, но тоже из медицинской темы. Эксплантат из инновационного белорусского материала для замещения дефекта костей черепа после, например, сотрясения. Пока такие композиционные пластинки используют лишь в промышленности, но молодой ученый из гродненского меда исследует пользу материала и для здоровья человека. Цена в четыре раза ниже, чем на титановые эксплантаты.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-16

Андрей Довнар, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Гродненского государственного медицинского университета:
Данный материал по сравнению с титаном, по своей плотности очень подобен с плотностью кости, поэтому при выполнении тех же КТ, МРТ-исследований, у пациентов после пластики не будет никаких артефактов.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-19

На конкурсе – проекты для любой сферы жизни: от строительных или агропромышленных технологий до разработок актуальной во всем мире энергоэффективности.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-22

Галина Буро, корреспондент:
А это фотобиореактор нового поколения для производства суспензии такой ценной водоросли, как хлорелла. Ее используют и в пищевой промышленности, и в косметологии, и в медицине.

А такой фотобиореактор, по сути, аквариум по особой технологии, позволяет увеличить производство биомассы на 30 %.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-25

В каждой из 10 номинаций конкурса предстоит выбрать победителя. Насколько свежа идея, и как она пригодится стране – решают эксперты.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-28

Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского городского комитета БРСМ:
Экспертов мы подбирали под проекты. Здесь представлены как ученые-медики наши гродненские, из торгово-промышленной палаты, защиты интеллектуальной собственности, Центр поддержки предпринимателей. Ну как сведение, скажем, идеи с капиталом.

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно-31

Проекты, которые дойдут до финала национального конкурса, будут претендовать на грант. Но получить инвестподдержку могут не только победители, ведь интересные находки молодежи опытные эксперты подмечают сразу.

# Молодежь Беларуси # общество # Илья Колесник # Андрей Довнар # Галина Буро # Петр Косицкий # Фотофакт

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