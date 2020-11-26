Без малого полмиллиона квадратных метров. Сколько новостроек появилось в Минске в 2020 году?

Новости Беларуси. Четыре десятка домов построили в Минске с начала 2020 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общая площадь объектов составила без малого полмиллиона квадратных метров.

Больше всего новостроек появилось в Октябрьском районе – девять домов. Еще восемь построили в Первомайском и по пять в Заводском, Московском и Центральном. Из общего количества 27 многоэтажек возведено по индивидуальным проектам, 13 – в конструкциях крупнопанельного домостроения.