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Без малого полмиллиона квадратных метров. Сколько новостроек появилось в Минске в 2020 году?

26 ноября 2020 15:43
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Новости Беларуси. Четыре десятка домов построили в Минске с начала 2020 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общая площадь объектов составила без малого полмиллиона квадратных метров.

Больше всего новостроек появилось в Октябрьском районе – девять домов. Еще восемь построили в Первомайском и по пять в Заводском, Московском и Центральном. Из общего количества 27 многоэтажек возведено по индивидуальным проектам, 13 – в конструкциях крупнопанельного домостроения.

Без малого полмиллиона квадратных метров. Сколько новостроек появилось в Минске в 2020 году?-1

В приоритете по-прежнему нуждающиеся в улучшении жилищных условий, особенно многодетные семьи. Появится такой дом и в Московском районе.

Без малого полмиллиона квадратных метров. Сколько новостроек появилось в Минске в 2020 году?-4

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
По Московскому: по 2-му Прилукскому переулку («УКС Запад» является заказчиком этого строительства) – восьмиэтажный, 61-квартирный жилой дом. В ноябре приступили к работам. Нормативный срок строительства – 9,5 месяцев. Планируется сдать в августе 2021 года.

Из 61 квартиры в настоящий момент уже распределены 50 квартир. Работа продолжается. Дом стандартный, будет с отделкой. Там будет также паркинг двухуровневый, детская площадка будет огорожена.

Без малого полмиллиона квадратных метров. Сколько новостроек появилось в Минске в 2020 году?-7

Сейчас в столице отделы жилищной политики распределяют квартиры для многодетных в 15 многоэтажках. Многие новоселами успеют стать еще до конца 2020 года.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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