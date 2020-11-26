Без малого полмиллиона квадратных метров. Сколько новостроек появилось в Минске в 2020 году?
Новости Беларуси. Четыре десятка домов построили в Минске с начала 2020 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Общая площадь объектов составила без малого полмиллиона квадратных метров.
Больше всего новостроек появилось в Октябрьском районе – девять домов. Еще восемь построили в Первомайском и по пять в Заводском, Московском и Центральном. Из общего количества 27 многоэтажек возведено по индивидуальным проектам, 13 – в конструкциях крупнопанельного домостроения.
В приоритете по-прежнему нуждающиеся в улучшении жилищных условий, особенно многодетные семьи. Появится такой дом и в Московском районе.
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
По Московскому: по 2-му Прилукскому переулку («УКС Запад» является заказчиком этого строительства) – восьмиэтажный, 61-квартирный жилой дом. В ноябре приступили к работам. Нормативный срок строительства – 9,5 месяцев. Планируется сдать в августе 2021 года.
Из 61 квартиры в настоящий момент уже распределены 50 квартир. Работа продолжается. Дом стандартный, будет с отделкой. Там будет также паркинг двухуровневый, детская площадка будет огорожена.
Сейчас в столице отделы жилищной политики распределяют квартиры для многодетных в 15 многоэтажках. Многие новоселами успеют стать еще до конца 2020 года.