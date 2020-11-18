Теперь никого не нужно убеждать. Проверяем, как соблюдают масочный режим в белорусской глубинке

Новости Беларуси. 10 дней в условиях обязательного масочного режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомельская область – первый в стране регион, объявивший на своей территории в качестве дополнительной меры к комплексному плану мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 обязательное ношение масок. Как соблюдается нововведение (кстати, носящее скорее рекомендательный характер) в белорусской глубинке, узнавал Александр Добриян.

Небольшой Добруш живет своей размеренной жизнью. Анатолий Журов говорит, что не снимает защиту с апреля. В 75 нужно относиться к своему здоровью с уважением. Жизнь об этом напоминает каждый день. Брат пенсионера перенес COVID и до сих пор в больнице борется с последствиями инфекции.

Анатолий Журов, пенсионер:

Вообще это правильная, совершенно правильная мера. Как в Добруше к этому относятся? Положительно. Не все, но положительно в основном. Независимо, молодой ты, старый, в магазин ты идешь или где-то, надо носить маску, надо мыть руки.

С этой установкой абсолютно согласен и Виталий Дроздов. Вторую волну пандемии добрушские медики встретили во всеоружии. И все же приходится констатировать, по сравнению с весной заболеваемость COVID в районе, как и в целом по стране, выросла. Более тяжелыми стали и последствия болезни.

Виталий Дроздов, и. о. главного врача Добрушской центральной районной больницы:

Глубинка чем хороша? Многие знают друг друга, переживают друг за друга. Информация о возможных тяжелых заболеваниях, и люди понимают, насколько заболевание серьезное и реагируют более здраво на введение масочного режима, стараются соблюдать. Большая часть населения приветствует и понимает. Медработники – в первую очередь и в первых рядах. Даже в летний период, когда, казалось бы, был спад, мы старались носить маски и показывать собственным примером, что необходимо все равно в местах массового скопления людей носить маски для того, чтобы предотвратить распространение данной инфекции.

Объявления о необходимости соблюдать масочный режим теперь на каждой двери. Выбежать за хлебом – и то только в маске. У службы безопасности магазинов теперь новая обязанность: напоминать забывчивым покупателям о необходимости применять средства индивидуальной защиты.

Зинаида Бавкунова, заведующая магазином:

Люди в масках все заходят. Кто без маски, мы предупреждаем: наденьте маску. Глядим, из кармана вытягивают и надевают, заходят. И все в масках, без масок никто не ходит. И руки обмывают. Или вот здесь даже выходят, и вот, стоит тоже: рассчитались и обмыли руки.

Соблюдение противоэпидемических мер самими организациями и учреждениями в эти дни активно мониторит саннадзор. И если к простым гражданам никакие санкции не применяются, то руководители несут персональную ответственность. Маски и дезсредства должны быть всегда под рукой. Правда, несколько часов наблюдения за жителями того же Добруша полностью убедили: заставлять носить маски здесь никого не нужно.

Ну, мне лично в маске удобно.

Привыкаем, а что делать. У ребенка в школе тоже масочный режим, маску даем с собой, в школе ходит в маске. И мы стараемся придерживаться. В общественные особо не ходим, потому что ребенок маленький. Я считаю, что пока других мер нет, как вакцинация, это будет действовать.

Народ, основная масса восприняла хорошо. В основном носят. Попадаются те, до которых, видимо, еще не дошло. Ну, надо носить, что делать.

К введению обязательного масочного режима аптеки района оказались готовы полностью. Необходимый запас средств индивидуальной защиты сделан заранее, да и ажиотажного спроса не наблюдается. Заведующая центральной аптекой Татьяна Гладышева отметила перелом в сознании белорусов: люди учатся жить в условиях пандемии.

Татьяна Гладышева, заведующая центральной аптекой № 20 Добруша:

Даже пациенты, я слышу, сами регулируют. Приходят, в очереди если кто-то подходит ближе: «Нет, вы отойдите от меня, пожалуйста, надо соблюдать дистанцию». Они даже сами пытаются это как-то регулировать, сами друг другу подсказывают, как надо правильно. Все понимают, что так надо делать. Масок больше не стесняются? Нет. Я думаю, что нет. Это нормально уже. Я думаю, что это приходит в какую-то норму. Конечно, неправильную норму, лучше бы жить без масок, но, если это необходимость, люди это понимают.

Введенный масочный режим носит скорее рекомендательный характер. Ведь никаких санкций за невыполнение элементарных санитарно-противоэпидемических норм просто не предусмотрено.