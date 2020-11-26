Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость

Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из главных задач в тяжелый период пандемии – монтаж лечебного газоснабжения. Чтобы пациенты могли дышать, здесь разработали мобильные стойки подачи кислорода. Они – связующее звено между заболевшими и станциями О2, которые функционируют на базе COVID-госпиталей.

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»: Вся эта информация, которую сегодня пытаются представить людям, что где-то какие-то есть нехватки кислорода, это глупость. Я подчеркиваю и абсолютно уверен, заявляю, что для лечебных учреждений проблем с кислородоснабжением никаких сегодня не существует.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В одной такой бочке – восемь тонн сжиженного кислорода. Больница за сутки в среднем потребляет около двух.

Они словно легкие клиники – в круглосуточном режиме подают кислород к койкам ковидных пациентов. И почему это крайне необходимо? Если рассматривать пандемию в деталях, жидкий кислород – это важная составляющая для тяжелобольных коронавирусной инфекцией, которые подключены к ИВЛ. И если возникнет дефицит, будут крайне негативные последствия.