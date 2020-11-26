Прямой эфир

Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость

26 ноября 2020 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни?

Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость -1

Одна из главных задач в тяжелый период пандемии – монтаж лечебного газоснабжения. Чтобы пациенты могли дышать, здесь разработали мобильные стойки подачи кислорода. Они – связующее звено между заболевшими и станциями О2, которые функционируют на базе COVID-госпиталей.

Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость -4

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
Вся эта информация, которую сегодня пытаются представить людям, что где-то какие-то есть нехватки кислорода, это глупость. Я подчеркиваю и абсолютно уверен, заявляю, что для лечебных учреждений проблем с кислородоснабжением никаких сегодня не существует.

Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость -7

Газификатор представляет собой два вертикальных криогенных сосуда. Другими словами – холодильник для кислорода.

Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость -10

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
В одной такой бочке восемь тонн сжиженного кислорода. Больница за сутки в среднем потребляет около двух.

Они словно легкие клиники – в круглосуточном режиме подают кислород к койкам ковидных пациентов. И почему это крайне необходимо? Если рассматривать пандемию в деталях, жидкий кислород – это важная составляющая для тяжелобольных коронавирусной инфекцией, которые подключены к ИВЛ. И если возникнет дефицит, будут крайне негативные последствия.

Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость -13

Олег Швед:
Мы осуществляем их техническое обслуживание, заправку и полное сопровождение. На сегодня все оборудование в Минске и по республике, находящееся у нас на обслуживании, работает в штатном режиме.

# Медицинское оборудование # общество # Олег Швед # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно
26 ноября 2020 17:04

Финальные проекты будут претендовать на грант. Вот какие разработки предлагает молодёжь Гродно

Без малого полмиллиона квадратных метров. Сколько новостроек появилось в Минске в 2020 году?
26 ноября 2020 15:43

Без малого полмиллиона квадратных метров. Сколько новостроек появилось в Минске в 2020 году?

«На первом месте всегда жилищные вопросы». Дмитрий Крутой провёл личный приём граждан
26 ноября 2020 15:38

«На первом месте всегда жилищные вопросы». Дмитрий Крутой провёл личный приём граждан