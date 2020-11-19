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Не все отнеслись к требованиям серьёзно. В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

19 ноября 2020 15:49
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Новости Беларуси. В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима на объектах торговли и общественного питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не все отнеслись к требованиям серьёзно. В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима-1

Требование носить маски в помещениях и в транспорте в Минске действуют уже неделю, однако далеко не все минчане относятся к нему серьезно.

Теперь мониторинг за выполнением правил планируется осуществлять регулярно. Представители санитарных служб и управления торговли и услуг Мингорисполкома будут обращать внимание на целый список критериев.

Не все отнеслись к требованиям серьёзно. В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима-4

Каких именно, смотрите в видеоматериале Анастасии Кончиц.

# Коронавирус # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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