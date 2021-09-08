«В реанимации привитых нет». Что говорят врачи об отношении людей к вакцинации от коронавируса?
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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Если дети столкнутся с болезнью, то в 99 % заболеют той же корью?
Александр Кудин, заведующий отделением № 5 городской детской инфекционной больницы, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:
Мне очень понравилась фраза, которую Алена произнесла, что «мы взяли ответственность за здоровье ребенка на себя». Я должен сказать, что ответственность за здоровье детей как раз и должны нести родители, не врачи. Врачи могут только помогать в решении тех проблем со здоровьем или в предупреждении этих проблем, которые могут быть у детей.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В Италии принят закон, что если дети не вакцинированы, то их не принимают в детский сад, школу, лагеря, штраф – 7 500 евро. У нас более лояльно, как вы считаете?
Александр Кудин:
Безусловно. У нас более лояльно, но это не значит, что это здорово. Если отвлечься от этих прививок и поговорить о нынешней пандемии, остро стоящей проблеме коронавирусной инфекции, то, что люди отказываются от вакцинации, которая реально может защитить и их, и окружающих, – я считаю как раз это безответственным. Как сказал один умный реаниматолог, он немножко преувеличил, но тем не менее мысль должна быть понятна. В реанимации привитых нет. Привитые остаются или дома с легкими формами, или даже в больнице, но они не болеют тяжело, практически не умирают, по крайней мере, от коронавирусной инфекции.
Александра Каштанова:
А как рождаются эти страшилки, байки? Потому что сейчас реакция у многих неоднозначная, когда они узнают, что человек привился.
Александр Кудин:
Я думаю, что в этом определенную и немалую роль играют средства массовой информации и некоторые журналисты, а уж блогеры в интернете – безусловно. Они могут найти какой-то факт, который был, и по единичным случаям делают далеко идущие выводы. Олег нам пытался сказать о том, что миллион человек вакцинированы – умер один по какой-то причине. Но 999 999 человек выжили, а тех, кто не вакцинировался, умерло 30 000.
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