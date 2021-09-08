«В реанимации привитых нет». Что говорят врачи об отношении людей к вакцинации от коронавируса?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Если дети столкнутся с болезнью, то в 99 % заболеют той же корью?

Александр Кудин, заведующий отделением № 5 городской детской инфекционной больницы, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:

Мне очень понравилась фраза, которую Алена произнесла, что «мы взяли ответственность за здоровье ребенка на себя». Я должен сказать, что ответственность за здоровье детей как раз и должны нести родители, не врачи. Врачи могут только помогать в решении тех проблем со здоровьем или в предупреждении этих проблем, которые могут быть у детей. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В Италии принят закон, что если дети не вакцинированы, то их не принимают в детский сад, школу, лагеря, штраф – 7 500 евро. У нас более лояльно, как вы считаете?