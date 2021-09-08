«Пугали: вы не сможете в садик пойти, вас не возьмут в школу». Почему многодетная мама отказалась прививать своих детей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Скажите, почему вы оказались на том берегу? Какие у вас аргументы? Может, есть какая-то личная история?

Алена Цуканова, многодетная мама, против прививок:

Звучит такая тема, что антипрививочники – это модно. В нашей семье совсем другая история. Это не дань моде, а ответственное, взвешенное решение меня и мужа. У нас была ситуация, когда родился первенец, старший. Врач посмотрела – здоров, делаем прививки. У ребенка после КДС, в три месяца, начался диатез, аллергия. Придя к педиатру, я говорю: смотрите – на кормлении, на груди, ни искусственных, ничего. Она говорит: исключите из рациона это, это и это. В итоге, когда я уже сидела на воде и ребенка по-прежнему высыпало, поняла, что что-то здесь не так. Но в силу своего возраста и ограниченной информации я не могла понять, что такое. Когда ребенку помогают только гормональные мази, но на время, а с ребенком творится что-то неладное, было очень странно. У меня мальчики-погодки. Родился следующий – то же самое произошло. В три года у него развилась очень сильная аллергия, и мы начали изучать, почему, как, потому что два одинаковых случая не могут быть просто так. «Застала на участке и краснуху, и корь». Дети стали болеть чаще или реже?

Александр Кудин, заведующий отделением № 5 городской детской инфекционной больницы, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:

А у вас у родственников аллергии есть в роду? Алена Цуканова:

Нет. Александр Кудин:

На самом деле атопический дерматит, про который рассказывает Алена, – это заболевание с наследственной предрасположенностью, в его основе лежит дефицит определенного белка в коже. И ни прививки, ни питание к этому не имеют отношения. По крайней мере, существует доказательство этой теории. Прививки к этому точно не имеют никакого отношения. Это то, что ребенок получил от родителей. Алена Цуканова:

Однозначно нельзя сказать, потому что он до года не мог есть ни курицу, ни куриные продукты – его просто высыпало. Александр Кудин:

У него дополнительно могла быть пищевая аллергия.

Алена Цуканова:

Она же не могла возникнуть просто так у трехмесячного ребенка. Александра Каштанова:

А вы делали специальные обследования на аллергены? Александр Кудин:

Я же говорю, что это наследственное состояние. Алена Цуканова:

Когда мы с мужем начали изучать, слушать профессоров, смотреть статистики, информацию, тот же состав вакцины и противопоказаний, побочные эффекты, начали разбирать и смотреть, сказали: пора ответственность за своих детей брать на себя. Не к врачу бежать, а проанализировать, что это, как. Поэтому мы решили, что не будем делать прививки. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы отказались от всех прививок, по всему календарю? Нужна ли массовая вакцинация? Эпидемиолог о национальном календаре прививок и коллективном иммунитете

Алена Цуканова:

Да. Получается, старшим мальчишкам мы делали до года прививки, а младшим девчонкам – совсем отказ. Наталья Надольская:

А как вы относитесь к традиционной медицине? Если ваши дети заболевают даже, возможно, потому, что не сделали прививку, вы покупаете лекарства, обращаетесь к врачам? Вы находите какую-то взаимосвязь, что не сделали прививки и как болеют ваши дети? Алена Цуканова:

У меня дети достаточно активные, и физическая подготовка у них шесть дней в неделю, спортивные секции, очень много школы. Правильное питание очень важно, мы следим за этим. Плюс физическое развитие, укрепление иммунитета. Слава богу, у меня дети серьезными болезнями не болели.