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Нужна ли массовая вакцинация? Эпидемиолог о национальном календаре прививок и коллективном иммунитете

08 сентября 2021 13:26
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Нужна ли массовая вакцинация? Эпидемиолог о национальном календаре прививок и коллективном иммунитете-1

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Некоторые считают, что массовая вакцинация изжила себя, в XXI веке существуют эффективные методы лечения, а вот болезни, которые были тогда, они, в принципе, были, считается, что в современном обществе ими никто не будет болеть. Правда ли?

Нужна ли массовая вакцинация? Эпидемиолог о национальном календаре прививок и коллективном иммунитете-4

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Говоря о массовой вакцинации, мы уже обсуждали оптимальные охваты, которые должны быть для формирования коллективного иммунитета. Безусловно, учитывая интенсивность нашей жизни, национальный календарь профилактических прививок, который существует на территории Республики Беларусь, оптимальный, исходя из и возрастных особенностей. Я хотела подчеркнуть, что прививки по национальному календарю выполняются в определенный период жизни, независимо от эпидемиологической ситуации. Порядка 12 инфекций – в плановом порядке осуществляется вакцинация, также есть профилактические прививки, которые выполняются по эпидемическим показаниям. Это в случае контакта с инфекционным пациентом либо в силу профессиональных особенностей.

«Застала на участке и краснуху, и корь». Дети стали болеть чаще или реже? Подробности здесь.

# Вакцинация # общество # Александра Каштанова # Екатерина Хомченко # Фотофакт

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