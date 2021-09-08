Елена Богдан о цифровой платформе здравоохранения: ожидаем от ВОЗ русскоязычную версию

Новости Беларуси. В Беларуси уже на следующей неделе начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения. Ознакомиться с существующими наработками в Минск приехал региональный советник по вопросам цифрового здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

У нас определены базовые учреждения, на которых будут отрабатываться все механизмы взаимодействия платформы. Это первое. Второе – это, конечно, подготовка наших специалистов. Третье – вот то, что сегодня звучало, – это переход не только системы здравоохранения Беларуси, но и системы здравоохранения по всему миру на новую международную классификацию болезней 11-го пересмотра. Потому что у нее совершенно другой принцип построения. И конечно, прежде всего, мы ожидаем от Всемирной организации здравоохранения русскоязычную версию. Она должна быть внедрена в практическое здравоохранение. И, конечно, на ее основе уже должно строиться наше цифровое здравоохранение.

В Беларуси начнут испытание цифровой платформы здравоохранения. Посмотреть на новации приехал советник Европейского бюро ВОЗ. Подробности здесь.

Кроме того, в Минздраве рассказали об эпидемиологической обстановке. Грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться. Вакцина против этого вируса уже закуплена. Медики подчеркивают, нужно совместить сезонную вакцинацию против гриппа с продолжающейся прививочной кампанией против коронавирусной инфекции.