В рамках акции «Наши дети» Михаил Мясникович посетил детский дом №7 Минска

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» к этому дню охватила всю страну. Политики, бизнесмены, представители местной вертикали власти в эти дни отложили на время свои дела, чтобы примерить на себя роль Деда Мороза. Сегодня, 24 декабря, эстафету благотворительной акции принял детский дом №7 Минска. В гости к его воспитанникам приехал глава верхней палаты парламента Михаил Мясникович и представители Мингорисполкома. В честь праздника ребята приготовили специальную программу для гостей.

Марафон добрых дел подхватили сотрудники Комитета госконтроля. Его глава Леонид Анфимов поздравил с наступающими праздниками ребят из детского дома в поселке Ждановичи. Сегодня здесь живут тридцать детей с особенностями развития. В основном это малыши, оставшиеся без попечения родителей. Без внимания и заботы не остался ни один ребенок. Помимо конфет и сладостей, представители ведомства привезли с собой телевизор.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Это необходимый и очень важный, я бы даже сказал важнейший элемент государственной политики, направленной на защиту детства и материнства. Особенно в части детишек, которые лишены возможности родительского тепла, общения с родителями, быть под их попечительством. Эти детишки ждут от нас, ждали действительно искренне, самозабвенно какого-то чуда.

Школу интернат для детей-сирот в Радошковичах поздравили с Новым годом представители МВД. Милиционеры привезли воспитанникам сладкие подарки и хорошее настроение. Не остались в долгу и сами дети – новогодняя постановка Буратино в исполнении ребят получилась очень трогательной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.