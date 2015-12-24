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Рождественскую звезду зажгли на главной колокольне Храма-памятника Всех святых в Минске

24 декабря 2015 17:03
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Новости Беларуси. Символ чуда. Рождественскую звезду зажгли 24 декабря на главной колокольне Храма-памятника Всех святых в Минске.

Весит звезда 12 килограммов, внутри нее находятся галогеновые лампы. Место было выбрано неслучайно. Храм-памятник Всех святых — самый высокий в Минске. Свет звезды виден с расстояния 400 метров. Кстати, в столицу рождественский символ доставили специально из Германии. Сиять он будет до 19 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Я думаю, это будет приятная радость и приятная традиция, которую мы закладываем в нашем приходе. Слава Богу, что наши детки с такой радостью пришли и поучаствовали в этом необычном празднике. Я думаю, что это должен быть тот указатель, который всех нас должен, наши мысли, наши чувства, наши желания повернуть к тому событию, которое разделило мир на до нашей эры и нашей эры.  

# общество # Католики Беларуси # Протоиерей Федор Повный

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