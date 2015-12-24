Абсолютный рекорд декабря за всю историю метеонаблюдений побит — о последствиях апрельской погоды в сюжете СТВ

Новости Беларуси. Аномальный декабрь. Такой высокой температуры в этом месяце не было еще никогда за всю историю метеонаблюдений. На подобные аномалии тут же отреагировала природа: на деревьях набухли почки, некоторые птицы решили остаться здесь на зимовку. Правда, у подобных изменений есть и обратная сторона. Скажем, а что будет с озимыми, которые нуждаются в теплом зимнем одеяле? Анастасия Бенедисюк — о последствиях апрельской погоды на Новый год.

Дневные максимумы обновляются ежедневно. Все выше поднимается столбик термометра, а с ним и внимание к аномальной погоде. А тут еще и абсолютный рекорд в 10,3°С тепла от 5 декабря 1961-го побит. Заметьте, начало месяца. Спустя полвека и в конце декабря ни снега и +3°С к прежнему показателю. Такая температура характерна для наших широт разве что в апреле. И словно чувствуя приход температурной весны начинает пробуждаться и природа.

Эти фото сделаны в деревне Ореховка Сморгонского района 22 декабря. А такую картину можно наблюдать уже в Минске в ботаническом саду.

Магнолия — растение теплолюбивое и поэтому не удивительно, что одним из первых отреагировала на аномальный плюс. Но на этом все. Цветов (крупных, нежно-розовых и пленяющих), уверен Игорь Михайлович, ждать стоит только к маю. Меж тем такое резкое пробуждение едва ли можно соотнести исключительно с теплым декабрем. Здесь и сухое лето, когда деревья интенсивно сбрасывали листья, и дождливая осень.

Игорь Горанович, заведующий лабораторией интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Республики Беларусь:

В последние годы мы наблюдали цветение каштанов, форзиция цвела, нынче у нас маргаритки цвели на газоне. И сейчас газоны зеленые. Как это может сказаться: уменьшится цветение, меньше декоративность будет.

К таким условиям научились приспосабливаться не только растения, но и птицы. Так, все чаще Африке, южной и западной Европе они предпочитают Беларусь.

Александр Винчевский, директор Общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

В начале декабря белорусские орнитологи зафиксировали белых трясогузок, например, на Брестчине. В Минске пеночка-теньковка, маленькая птичка, которая в исключительных случаях зимовала у нас.

Это все птицы перелетные. Однако из-за аномальной погоды мигранты предпочитают становиться гражданами. В 40-х прошлого века у нас практически не зимовали кряквы, сегодня их десятки тысяч. И это все вроде как плюс к плюсу погодному, вот только стоит ударить морозам, и пернатые (те, кто послабее) наверняка погибнут.

А вот для сельхозкультур, говорит главный агроном Андрей Ясный, погода сейчас самая что ни на есть ясная. В хозяйстве «Говяды-Агро» Шкловского района в этом году посеяли 1 600 гектаров озимых. Аномально теплая погода внесла свои коррективы в вегетатику растений. Но каков будет урожай, говорить пока рано.

Андрей Ясный, главный агроном ОАО «Говяды-Агро»:

Если будет бесснежная зима и большие морозы, то повреждения озимых культур будут.

А вот кто с теплой и бесснежной погодой точно в выигрыше, так это врачи (травм гололедных меньше) и коммунальщики — закупленные тонны песчано-соленой смеси можно сберечь, допустим, до будущего года. Экономия. Правда, расслабляться рано: уже к Новому году метеорологи обещают похолодание и снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.