Как католики готовятся ко встрече Рождества Христова: рождественские традиции изучили корреспонденты СТВ

Новости Беларуси. В ночь с 24 на 25 декабря католический мир встретит самый главный христианский праздник – Рождество Христово. До этого дня верующие соблюдали самый строгий пост – Сочельник. Согласно традиции, он заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. К Рождеству верующие готовятся особенно тщательно — украшают дома, готовят подарки близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В доме семьи Матвиенко полным ходом идет подготовка к празднику. Бабушка Янина старается соблюдать все традиции Сочельника, в том числе и кулинарные. Самого старшего члена семьи мы застали в разгар приготовления ужина. К его началу на столе должно стоять 12 постных блюд.

В сочельник, по давно заведенной традиции, вся семья собирается вместе. Но прежде чем обменяться облатками, которые символизируют тело Христа, за столом звучит праздничная молитва. Кстати, ее слова в этом доме знают не только взрослые.

Маленький Ефим в свои 4 знает многое и о самом празднике Рождества. Например, без какого блюда в Сочельник ну никак не обойтись, ему рассказала бабушка.

Все эти праздничные угощения гости смогут отведать с первой звездой. Именно она возвестила миру о рождении Христа.

Петр Бутрим, СТВ:

Католический сочельник сопровождают множество традиций. Например, по одной из них, за столом остается свободное место со столовыми приборами. И если кто-то в этот день неожиданно пожалует в дом, его принимают как родного человека и приглашают именно сюда. В этой семье в роли таких гостей оказалась наша съемочная группа.

Еще один важный атрибут семейного ужина — ясли с Иисусом. Символ того, что он приходит в каждый дом.

Ксендз Юрий, настоятель прихода Воздвижения Святого Креста:

Иисус приходит в нас, чтобы обнять, чтобы быть с нами, чтобы наши боли, наши разочарования заменить на радость, этого я и пожелаю, чтобы Иисус пришел в каждый дом, каждый из нас почувствовал эту радость, любовь и теплоту в сердце.

Сегодня — последний день строгого поста. Потому все блюда на столе — исключительно постные. После трапезы верующие отправляются на богослужение. В костеле уже сейчас царит необыкновенно душевная предрождественская атмосфера. И все готово к празднованию Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.