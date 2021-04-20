«В принципе, мы готовы». Два отделения Витебского центра дерматовенерологии и косметологии стали ковидным госпиталем

Новости Беларуси. Белорусские медики готовы к третьей волне коронавирусной инфекции. Опыт предыдущих показал, что отечественная медицина достойно приняла удар и выстояла перед вызовом пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ковидное время удалось значительно осовременить оснащенность белорусских учреждений здравоохранения. Вместе с тем, как отмечают медики, для третьей волны характерны более тяжелые формы протекания болезни.

Под пациентов с осложненной пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, в Витебске перепрофилировали два отделения областного центра дерматовенерологии и косметологии. Ковидный госпиталь рассчитан на 65 мест.