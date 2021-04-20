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«В принципе, мы готовы». Два отделения Витебского центра дерматовенерологии и косметологии стали ковидным госпиталем

20 апреля 2021 06:30
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Новости Беларуси. Белорусские медики готовы к третьей волне коронавирусной инфекции. Опыт предыдущих показал, что отечественная медицина достойно приняла удар и выстояла перед вызовом пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В принципе, мы готовы». Два отделения Витебского центра дерматовенерологии и косметологии стали ковидным госпиталем-1

За ковидное время удалось значительно осовременить оснащенность белорусских учреждений здравоохранения. Вместе с тем, как отмечают медики, для третьей волны характерны более тяжелые формы протекания болезни.

«В принципе, мы готовы». Два отделения Витебского центра дерматовенерологии и косметологии стали ковидным госпиталем-4

Под пациентов с осложненной пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, в Витебске перепрофилировали два отделения областного центра дерматовенерологии и косметологии. Ковидный госпиталь рассчитан на 65 мест.

«В принципе, мы готовы». Два отделения Витебского центра дерматовенерологии и косметологии стали ковидным госпиталем-7

Ирина Пушкарская, заведующая отделением Витебского областного центра дерматовенерологии и косметологии: 
На сегодня мы обеспечены точками кислорода. У нас есть достаточно медикаментов, средств защиты, поэтому, в принципе, мы готовы, укомплектованы. Плюс консультации специалистов – это и фтизиопульмонологи, и реаниматологи, и сотрудники кафедры, которые приходят и помогают нам консультировать и лечить пациентов.

«В принципе, мы готовы». Два отделения Витебского центра дерматовенерологии и косметологии стали ковидным госпиталем-10

Один из способов уберечь себя от заражения COVID-19 – это прививки. В стране уже идет массовая вакцинация. В первую очередь медики стараются обезопасить тех, кому за 60 лет и кто находится в группе риска.

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# Коронавирус # общество # Ирина Пушкарская # Фотофакт

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