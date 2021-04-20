«В принципе, мы готовы». Два отделения Витебского центра дерматовенерологии и косметологии стали ковидным госпиталем

Новости Беларуси. Белорусские медики готовы к третьей волне коронавирусной инфекции. Опыт предыдущих показал, что отечественная медицина достойно приняла удар и выстояла перед вызовом пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские медики готовы к третьей волне коронавирусной инфекции. Опыт предыдущих показал, что отечественная медицина достойно приняла удар и выстояла перед вызовом пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За ковидное время удалось значительно осовременить оснащенность белорусских учреждений здравоохранения. Вместе с тем, как отмечают медики, для третьей волны характерны более тяжелые формы протекания болезни.
Под пациентов с осложненной пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, в Витебске перепрофилировали два отделения областного центра дерматовенерологии и косметологии. Ковидный госпиталь рассчитан на 65 мест.
Ирина Пушкарская, заведующая отделением Витебского областного центра дерматовенерологии и косметологии:
На сегодня мы обеспечены точками кислорода. У нас есть достаточно медикаментов, средств защиты, поэтому, в принципе, мы готовы, укомплектованы. Плюс консультации специалистов – это и фтизиопульмонологи, и реаниматологи, и сотрудники кафедры, которые приходят и помогают нам консультировать и лечить пациентов.
Один из способов уберечь себя от заражения COVID-19 – это прививки. В стране уже идет массовая вакцинация. В первую очередь медики стараются обезопасить тех, кому за 60 лет и кто находится в группе риска.
Читайте также:
Вакцинация от коронавируса в Беларуси: где записаться, кому не стоит делать и как вести себя после? Рассказывает врач
В апреле в Беларуси произведут еще до 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»
«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?