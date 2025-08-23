Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госстатистики Беларуси с профессиональным праздником

Через них проходит более 2 миллионов отчетов в год. День работников государственной статистики отмечается в 105-ю годовщину образования органов государственной статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работникам и ветеранам поздравление адресовал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране.

Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов.

Выражаю особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт. Убежден, что ваш коллектив и впредь будет соответствовать самым высоким стандартам, сохраняя традиции честности и преданности своему делу.