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Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госстатистики Беларуси с профессиональным праздником

23 августа 2025 07:28
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Через них проходит более 2 миллионов отчетов в год. День работников государственной статистики отмечается в 105-ю годовщину образования органов государственной статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работникам и ветеранам поздравление адресовал Президент.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госстатистики Беларуси с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране.

Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов.

Выражаю особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт. Убежден, что ваш коллектив и впредь будет соответствовать самым высоким стандартам, сохраняя традиции честности и преданности своему делу.

# Александр Лукашенко

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