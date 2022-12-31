«В последнее время тренд – это советские, олдскульные игрушки». Как правильно украсить новогоднюю ёлку?

Что главное в Новый год? Грамотно организовать процесс подготовки. Ну и куда же без елки? Поэтому в гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек.

Юлия Самусенко, ведущая:

Саша, а ты знаешь, как появились новогодние игрушки? Александр Меженный, ведущий:

В Германии любили украшать рождественские деревья яблоками и орехами. И тут вдруг раз – яблоки закончились. Неурожай случился. В итоге стеклодувы взяли дело в свои руки, организовали процесс грамотно и наделали стеклянных яблок, их повесили на деревья. Начиная с 1848 года, стали делать эти новогодние игрушки, потом уже, понятное дело, кроме яблок появилось много других вариантов. Юлия Самусенко:

Я знакома с человеком, который знает о елочных игрушках абсолютно все. Вот и он уже у нас на подходе. Александр Меженный:

Вы же не с пустыми руками пришли к нам?

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:

Нет. Думаю, ваши игрушки будут лишними. Александр Меженный:

Вот что грамотный руководитель делает: организовал процесс, передал место специально обученному человеку и помощнице. Юлия Самусенко:

Наконец-то наша елочка преобразится! Андрей, показывайте мастер-класс. Андрей Бегун:

Снегирь – самая популярная игрушка в этом году. Александр Меженный:

Именно в этом году или она вообще самая популярная? Андрей Бегун:

Вообще самая популярная. Мы их производим. Буквально тысячи игрушек каждый год разлетаются по елкам белорусов.

Александр Меженный:

Я рассказывал, что первые игрушки появились в Германии. Это правда или просто одна из легенд? Андрей Бегун:

Это реальная история. Можно сказать, что игрушки не такие уж и древние – всего лишь 150-170 лет. Юлия Самусенко:

Сколько в вашей коллекции новогодних игрушек? Андрей Бегун:

В нашей коллекции несколько тысяч елочных игрушек. Сейчас в здании Национального исторического музея Республики Беларусь проходит выставка, где можно посмотреть наиболее интересные и красивые из них. Юлия Самусенко:

Может быть, вам запомнилась какая-то особенная игрушка?

Андрей Бегун:

Каждая игрушка имеет свою историю. Это авторская коллекция, я привозил ее из разных стран. Наверное, порядка 80 стран представлено в этой коллекции. И с каждой игрушкой есть какая-то удивительная история. У нас есть игрушка в виде гориллы. Мы были в Конго. Снега нет, елок нет, но есть гориллы в живой природе. Так получилось, что мы подошли к ним очень близко, и вожак стаи решил показать, кто в джунглях хозяин. Он начал на нас наступать. Было очень страшно. Юлия Самусенко:

Какие тренды в украшении елочки есть этом году? Есть какие-то каноны, по которым нужно наряжать? Андрей Бегун:

Мне кажется, трендов нет. Каждое новогоднее дерево должно украшаться соразмерно своему желанию. У кого-то маленькая елка, у кого-то большая, у кого-то заснеженная, у кого-то зеленая, у кого-то искусственная, а у кого-то настоящая. В последнее время тренд – это советские, олдскульные игрушки. И это очень хороший тренд. Наверное, нам не хватает ощущения детства, когда деревья были еще маленькими, а родители – молодыми. Юлия Самусенко:

И у каждой игрушки своя история. Мне кажется, это по-особенному интересно и душевно. Александр Меженный:

Что на выставке представлено из эксклюзива? На что можно посмотреть в первую очередь? Ваши любимые игрушки? Андрей Бегун:

Игрушка с Венского бала. Конец XIX века. Большой стеклянный шар. Размер – 40 сантиметров.