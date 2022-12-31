Куда отправиться за новогодним настроением? Рассказываем о лучших локациях для праздника

До главного события 2022-го остались считаные часы. Куда направиться за новогодним настроением и где найти единомышленников? Сказочный маршрут построен.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Всегда мечтали станцевать праздничный вальс на льду? Пора исполнить заветное желание. Городской каток в самом сердце столицы приглашает в гости всех, кто хочет отметить Новый год шумно и весело.

Василий Дегтярев, заместитель директора компании:

Новый год на катке. Каток на Немиге, всем известный минчанам. Приглашаем всех сюда праздновать Новый год, хватит сидеть дома. Выходим, развлекаемся, получаем, как говорится, позитивные эмоции. Планируются у нас 31 числа также подарки маленьким деткам. Также будет новогодняя дискотека, будем минчан угощать различной кухней – кавказской кухней, едой из фудтраков.

Вероника Макаревич:

Еще один беспроигрышный вариант: в праздничную ночь покорить белорусские Альпы! Спуститься по заснеженному склону на тюбинге, лыжах или сноуборде навстречу 2023-му – незабываемые ощущения.

За адреналином и впечатлениями мчитесь за пределы шумного мегаполиса. Зимние забавы всегда в тренде. Что может быть лучше прогулки по хрустящему снегу в краю первозданной природы?

С Новым годом!

Развлекательная программа, изысканные блюда, уютные гостевые домики и фантастическое шоу от ведущих артистов Синеокой в подарок. В новогоднюю ночь порадует минчан и главная изумрудная красавица страны. Провести старый год песнями и плясками можно, даже не выезжая из столицы.

Сергей Рукан, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:

Я хотел бы поздравить всех минчан, жителей нашей прекрасной страны с Новым годом. Пожелать всем крепкого здоровья. И конечно же, в эту новогоднюю ночь мы приглашаем жителей, гостей столицы посетить нашу главную площадку у Дворца спорта, которая начнет свою работу с 12:30 до 04:00. Здесь вы сможете атмосферно потанцевать под полюбившиеся уже всем хиты последних лет, а также ретро-хиты, кино-хиты, под известных, популярных диджеев Республики Беларусь. Помимо этого сопроводят все это действие наши танцевальные коллективы, популярные исполнители Республики Беларусь.

Кстати, массовые гуляния пройдут во всех уголках Минска. Каждый район города подготовил немало приятных сюрпризов для своих зрителей. Волшебная атмосфера праздника даст отличный старт новому 2023 году.