Какие травмы обычно получают в Новый год и как обезопасить себя? Спросили спасателей и врачей

Новогодние игрушки, елки и хлопушки. Волшебная ночь может преподнести не самый веселый подарок, если фейерверк или петарда сработает не по плану. Чтобы праздник запомнился только хорошим, при выборе пиротехники обязательно нужно удостовериться, что есть сертификат на продукцию.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

При выборе места нужно обратить внимание, чтобы рядом не было автомобилей, домов, колодцев, к примеру. Либо различных установок, детских площадок, которые могут в случае неправильного срабатывания пиротехнического изделия быть поврежденными. Либо люди на этих площадках могут находиться. В новогоднюю ночь периодически несколько лет назад происходили ситуации, когда залетевшие в окна домов петарды провоцировали пожары.

Если же пиротехника не сработала, то нужно подождать еще минут 15. Если и через это время фейерверка не было, то продукцию нужно забрать домой, замочить на сутки, а после утилизировать, как обычный отход. Кроме того, если вы использовали не все фейерверки или оставили до следующего праздника, то нужно знать правила хранения. Иначе дома может произойти взрыв, который приведет к самым непредсказуемым и негативным последствиям.

Ольга Мельченко:

Не допускайте хранение пиротехнических изделий в местах, где могут находиться источники тепла либо открытый огонь, либо, например, балконы, где может быть сырость. Потому что такие условия (погодные и в целом) могут спровоцировать внезапную сработку пиротехнического изделия, что может повлечь за собой серьезные проблемы. Либо, собственно, устройство отсыреет, не сработает в последующем.

Валерий Тихон, врач-травматолог:

Травмы, связанные с Новым годом, начинаются примерно с пяти вечера, когда хозяйки начинают резать салаты, хозяева начинают резать колбасу, соответственно, повреждают руки чаще всего. Следующая травма ближе к самому Новому году – это взрывы петард. Чаще всего это повреждения пальцев, кистей. И следующая сугубо новогодняя травма, когда народ посидел за столом и начинает выходить на улицу. Это где-то к двум-трем часам ночи. Если серьезный гололед, конечно, пострадавших много. И желательно, чтобы люди, кто идет гулять, одевались тепло, брали удобную обувь на толстой подошве с протектором «трактор» и вели себя максимально аккуратно в эти новогодние часы.