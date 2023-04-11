Отключать отопление в административных и общественных зданиях в Минске начнут с 12 апреля





В среду, 12 апреля, батареи начнут отключать в административных, общественных и промышленных зданиях Минска. Эти объекты первыми отключают весной от центральной системы отопления. Решение о прекращении подачи тепла принимают местные органы власти, традиционно исходя из сложившихся погодных условий. Когда тепло перестанет поступать в столичный жилой фонд, детские сады, школы и медицинские учреждения, не сообщается.