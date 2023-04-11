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Отключать отопление в административных и общественных зданиях в Минске начнут с 12 апреля

11 апреля 2023 18:30
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Завершение отопительного сезона начинается в белорусской столице, информирует Минский городской исполнительный комитет.

Отключать отопление в административных и общественных зданиях в Минске начнут с 12 апреля-1



В среду, 12 апреля, батареи начнут отключать в административных, общественных и промышленных зданиях Минска. Эти объекты первыми отключают весной от центральной системы отопления. Решение о прекращении подачи тепла принимают местные органы власти, традиционно исходя из сложившихся погодных условий. Когда тепло перестанет поступать в столичный жилой фонд, детские сады, школы и медицинские учреждения, не сообщается.

# Отопительный сезон # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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