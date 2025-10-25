78 лет за рулём. Рассказываем о династии водителей

Настасья Пинчук, корреспондент: История, когда утро начинается не только с кофе, но и с осмотра транспортного средства. В преддверии Дня автомобилиста мы решили пообщаться с представителем династии Глымбоцких. Быть водителем автобуса здесь передается от отца к сыну в третьем поколении. Их общий стаж – 78 лет.

Три поколения за рулем автобуса. Вячеслав Леонтьевич со стажем более 40 лет проложил путь. Сын Сергей и внук Михаил продолжили водительскую династию Глымбоцких. Для них ежедневные рейсы не просто движение, а дело всей жизни. И даже сейчас на заслуженном отдыхе глава семейства с трепетом вспоминает свой первый выход на линию. Тот самый шаг в профессию.

Вячеслав Глымбоцкий, водитель автобуса:

Все началось с военкомата, когда меня послали учиться в борисовскую автошколу. Вот там заразился этой болезнью автомобильной. Ну а сына я всегда брал в поездки с собой. И он как прилипнет к бацькаваму плечу, так и едет. И он привык ко всем поездкам и сказал, что я буду тоже водителем автобуса. Внук со мной тоже ездил, но обычно мы на легковой с ним ездили.