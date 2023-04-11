«Даже не музыка – это разговор с Богом». В чём уникальность богослужений Страстной седмицы?

Регент Ольга Янум расскажет об уникальности церковных песнопений Русской православной церкви и пути к храму в программе «Прикосновение к свету» на СТВ.

«С хором связана вся моя творческая жизнь» Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

На хорах минского храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» мы встречаемся с регентом праздничного хора прихода Ольгой Янум. Вас знают и как главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы имени Ширмы. Как сошлись в вашей жизни эти два пути?

Ольга Янум, регент Праздничного хора Храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»:

Вы знаете, я вообще никогда не думала, что возглавлю такой известный коллектив. Вообще, с хором связана вся моя творческая жизнь. Именно этот храм, этот приход – мой первый опыт вообще, в принципе, самостоятельной деятельности как дирижера. Конечно, мы пришли сюда совершенно невоцерковленные, но было очень большое, огромнейшее желание познать вообще церковную музыку именно в том месте, где она должна звучать. Поэтому мы тут уже больше 30 лет, с самого основания, когда этой красоты, этого прекрасного храма не было. Здесь был совершенно пустырь, и стояла такая брезентовая неказистая палатка военная. Мы такие начинающие энтузиасты церковного пения пришли, и так, в общем-то, начался хор. Так начала организовываться какая-то наша церковная жизнь – воцерковление, освоение, в принципе, этого цековного пространства, как с этим жить, как звучать в этом, какая должна быть музыка. Такой, знаете, очень достаточно длительный процесс. То, что меня это потом приведет к профессиональному хору – об этом, естественно, совершенно не задумывалась, то есть очень хотелось сделать что-то такое настоящее. Огромный пласт музыки, которая берет первооснову из древних традиций Олег Лепешенков:

Что вам привлекло именно в церковной музыке?

Ольга Янум:

Во-первых, невероятная глубина и такое неизведанное поле духовное. Естественно, меня всегда интересовало, что двигало, что чувствовали композиторы, почему они эти темы взяли. Потому что все великие композиторы – наверное, ни один не избежал момента прикосновения к чему-то такому серьезному, духовному. Мне было очень интересно, откуда это все, где истоки, как, куда. Олег Лепешенков:

Наше ведь. Ольга Янум:

Да, то есть это именно славянская культура, ничего подобного на Западе нет. Весь мир рукоплещет, хочет тоже к этому прикоснуться, потому что это поражает воображение. Оно затрагивает самые какие-то глубокие струны души даже человека невоцерковленного. Наверное, никто не останется равнодушным. Поэтому, конечно, я очень много изучала традицию церковно-певческого искусства. Также диссертацию свою магистерскую писала на тему и даже дипломную работу. То есть очень интересовалась, откуда все это выросло, откуда истоки, вообще традиция знаменного распева. Наш исконный, настоящий, именно русский распев, непохожий ни на что. Хотя как бы из Византии идет эта традиция осьмогласия, но тем не менее он не похож ни на что, именно какой-то свой самобытный. На этом потом выросла целая плеяда профессиональных композиторов, которые все хотели к этому прикоснуться, сделать, внести свою лепту. Поэтому получился огромный пласт музыки профессиональной, которая тем не менее все равно имеет свою первооснову именно из какой-то древней церкви, древних традиций. Многие хоровики пришли к храму через профессиональную музыку

Олег Лепешенков:

На неделе завершился цикл концертов «Песнопения Великого поста. Время покаяния». Как музыка может к этому привести – к покаянию? Это чувства или что-то более глубокое? Ольга Янум:

Конечно, это чувства, душевный плачь о своем несовершенстве, своих грехах. К чему призывает Великий пост? То есть отложить все какие-то мирские вещи и обратиться вглубь себя. Это то, о чем мы поем на первой седмице поста, когда Великий покаянный канон Андрея Крицкого читается – это совершенно необыкновенные стихи, слова, музыка. Я даже не люблю в храме говорить слово «музыка», предпочитаю говорить «богослужебное пение». Оно не то что немножко, кардинально отличается от того, что делает профессиональный хор. Потому что именно хор церковный – это другое, это служение, своего рода миссионерская деятельность. Она скорее обращена к людям мало воцерковленным. Почему? То есть то, что эта музыка – в общем-то, не секрет, что многие профессиональные музыканты, и я в том числе, особенно хоровики, пришли к храму через профессиональную музыку. То есть сначала ты поражаешься музыкальными красотами. Пока не осознаешь духовной составляющей этих слов, но поражаешься этой какой-то необыкновенной красотой и думаешь: «Как же, почему он так это сделал? Почему он это так написал? Чем автор вдохновлялся, когда писал такую музыку?» Она несет именно такую, мне кажется, миссионерскую функцию. То есть она может человека обратить к Богу. Обратить к Богу человека даже невоцерковленного, который будет поражен этой красотой, пускай на первый взгляд даже внешней. Потрясающее убранство храма – оно тоже. Ты приходишь, оно тебя просто немножко ослепляет и дух захватывает. Точно так же в музыке церковной, которая написана на духовные тексты, безусловно талантливой, особенно если это пишут такие гениальные композиторы – Рахманинов, как Павел Чесноков, Никольский, Александр Гречанинов. Это можно очень долго перечислять. Происходит передача основных смыслов, которые есть в православном храме

Олег Лепешенков:

В православном храме музыка не исполняется на инструментах, только голос. Почему так? Ольга Янум:

Такая традиция. Вы знаете, хотя в «Псалтыре» сказано: «Хвалите Бога на псалтыри и гуслях». То есть такое есть – это чисто православная традиция. Все-таки, что человеческий голос – это живое что-то, а инструменты – это уже какое-то механическое, привнесенное. Во-первых, живое слово. Это не просто какое-то сопровождение, а именно голос, живое слово. Не даром у нас на литургии мы говорим: «Едиными усты и единым сердцем». То есть, что именно из уст выходит Божие Слово – это все, что происходит в таинствах на литургии. То что в богослужебных текстах заложено – это именно говорит человеческий голос, а не какие-то инструменты. Я очень люблю, конечно, прекрасные духовные сочинения – католическая традиция и даже протестантская, Бах. Это все очень возвышает. Но именно из унисона выросло это знание русской православной музыки. Из унисона, когда все были едины. То есть унисон был основным способом произнесения этого текста, когда все пели в унисон, как единая церковь. Олег Лепешенков:

Есть, может быть, не очень широко известный, но замечательный белорусский композитор Людмила Шлег. Она сказала, что в хоровом пении должно быть три четверти неба, остальное – земное. Как это понять?