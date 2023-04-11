Александр Осенко о задачах «Белой Руси»: «Мы опора нашего Президента в достижении тех целей, какие он формирует»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». Юлия Бешанова, ведущая:

Сегодня для партии знаменательный день – документы на регистрацию подали в Минюст. Как долго принимается такое решение? Какие дальнейшие шаги ожидать?

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, действительно. Сегодня мы сдали пакет документов для регистрации нашей партии в Министерство юстиции. Мы ожидаем, что в течение 2-3 недель сотрудники министерства рассмотрят пакет документов и примут решение. Полагаем, что партия может быть зарегистрирована к концу апреля – началу мая. С этого времени мы уже начнем официально работать на политическом поле нашей страны в качестве политической партии. Юлия Бешанова:

Какие будут первые шаги? Олег Романов:

Первыми шагами будет созыв Высшего политического совета, принятие первых решений. С моей точки зрения, наиболее важным из них будет принятие решения о формировании региональных отделений партии. Наша задача – быть представленными не только в Минске, но и в регионах нашей страны, во всех областях и районах Беларуси. Это очень непростая работа, ответственная, важная, к ней мы сразу приступим. Также нам надо принять ряд нормативных документов, которые будут регулировать деятельность нашей партии. Всю эту работу мы уже ведем сейчас, готовимся к ней. После того, как партия будет зарегистрирована, переведем эту работу в активную фазу. Эти решения будут и приняты, и реализованы.

Юлия Бешанова:

Тут есть тонкая грань. С одной стороны, цель создания любой партии – это борьба за власть. С другой стороны, Президент подчеркивает, что сейчас мы как никогда должны быть едины, должны оставаться единым фронтом, выступать против в том числе и внешних вызовов. Как эту дилемму решить? Как в этой ситуации будет вести себя «Белая Русь»? Олег Романов:

Когда мы говорим о борьбе за власть, здесь надо правильно и четко расставить акценты. Идет разговор не о перехвате власти и о том, что мы тут хотим стать каким-то новым центром власти в нашей стране. Ни в коем случае. Идет разговор о том, чтобы партия имела свой голос в представительных органах нашей страны, в первую очередь в Национальном собрании. И участие в выборах, в электоральной кампании… Это является и обязанностью партии в соответствии с принятым законом. В этом смысле мы понимаем свою функцию борьбы за власть. Выдвигать наиболее способных, патриотично настроенных, компетентных членов партии. Юлия Бешанова:

Это усиление действующей власти? Олег Романов:

Совершенно верно, усиление действующей власти, но и привнесение в нее тех идей, которые для нас значимы, которые являются содержанием и краеугольными камнями политической программы нашей партии.

Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Хотелось бы дополнить еще. Многие помнят КПСС. Хотелось бы дополнить, что «Белая Русь» – это не новый центр силы, как сказал Олег Александрович, это поддержание существующих строя, власти. В программе написано, что мы опора нашего Президента в достижении тех целей, какие он формирует. Юлия Бешанова:

Если говорить о том, что впереди у нас непростая избирательная кампания, как вы видите роль «Белой Руси» в этой компании? Планируете сотрудничать с какими-то партиями? Олег Романов:

Если говорить о нашей электоральной стратегии, то мы планируем и собираемся принимать участие в предвыборной кампании, в выборной компании, будем выдвигать членов нашей партии в качестве кандидатов в депутаты разного уровня. С тем, чтобы они, будучи в представительных органах, реализовывали нашу программу, защищали ценности и смыслы, которые для нас важны. Что касается сотрудничества с другими политическими силами, партиями, я этого совершенно не исключаю, потому что мы не видим оснований для какой-то жесткой и непримиримой борьбы, по многим позициям у нас есть общность взглядов с другими политическими партиями. В этом смысле какое-то объединение, по крайней мере, отсутствие партийных склок и дрязг. Юлия Бешанова:

Говорят, когда многопартийная система, очень часто возникает не совсем приятные примеры. Александр Осенко:

Нет, речь идет о консолидации, потому что мы все намерены на созидание нашего общества, на движение нашего государства вперед, на развитие нашего государства. Как справедливого государства для народа. Поэтому коалиции возможны.