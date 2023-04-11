Александр Осенко о задачах «Белой Руси»: «Мы опора нашего Президента в достижении тех целей, какие он формирует»
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение».
Юлия Бешанова, ведущая:
Сегодня для партии знаменательный день – документы на регистрацию подали в Минюст. Как долго принимается такое решение? Какие дальнейшие шаги ожидать?
Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, действительно. Сегодня мы сдали пакет документов для регистрации нашей партии в Министерство юстиции. Мы ожидаем, что в течение 2-3 недель сотрудники министерства рассмотрят пакет документов и примут решение. Полагаем, что партия может быть зарегистрирована к концу апреля – началу мая. С этого времени мы уже начнем официально работать на политическом поле нашей страны в качестве политической партии.
Юлия Бешанова:
Какие будут первые шаги?
Олег Романов:
Первыми шагами будет созыв Высшего политического совета, принятие первых решений. С моей точки зрения, наиболее важным из них будет принятие решения о формировании региональных отделений партии. Наша задача – быть представленными не только в Минске, но и в регионах нашей страны, во всех областях и районах Беларуси. Это очень непростая работа, ответственная, важная, к ней мы сразу приступим. Также нам надо принять ряд нормативных документов, которые будут регулировать деятельность нашей партии. Всю эту работу мы уже ведем сейчас, готовимся к ней. После того, как партия будет зарегистрирована, переведем эту работу в активную фазу. Эти решения будут и приняты, и реализованы.
Юлия Бешанова:
Тут есть тонкая грань. С одной стороны, цель создания любой партии – это борьба за власть. С другой стороны, Президент подчеркивает, что сейчас мы как никогда должны быть едины, должны оставаться единым фронтом, выступать против в том числе и внешних вызовов. Как эту дилемму решить? Как в этой ситуации будет вести себя «Белая Русь»?
Олег Романов:
Когда мы говорим о борьбе за власть, здесь надо правильно и четко расставить акценты. Идет разговор не о перехвате власти и о том, что мы тут хотим стать каким-то новым центром власти в нашей стране. Ни в коем случае. Идет разговор о том, чтобы партия имела свой голос в представительных органах нашей страны, в первую очередь в Национальном собрании. И участие в выборах, в электоральной кампании… Это является и обязанностью партии в соответствии с принятым законом. В этом смысле мы понимаем свою функцию борьбы за власть. Выдвигать наиболее способных, патриотично настроенных, компетентных членов партии.
Юлия Бешанова:
Это усиление действующей власти?
Олег Романов:
Совершенно верно, усиление действующей власти, но и привнесение в нее тех идей, которые для нас значимы, которые являются содержанием и краеугольными камнями политической программы нашей партии.
Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Хотелось бы дополнить еще. Многие помнят КПСС. Хотелось бы дополнить, что «Белая Русь» – это не новый центр силы, как сказал Олег Александрович, это поддержание существующих строя, власти. В программе написано, что мы опора нашего Президента в достижении тех целей, какие он формирует.
Юлия Бешанова:
Если говорить о том, что впереди у нас непростая избирательная кампания, как вы видите роль «Белой Руси» в этой компании? Планируете сотрудничать с какими-то партиями?
Олег Романов:
Если говорить о нашей электоральной стратегии, то мы планируем и собираемся принимать участие в предвыборной кампании, в выборной компании, будем выдвигать членов нашей партии в качестве кандидатов в депутаты разного уровня. С тем, чтобы они, будучи в представительных органах, реализовывали нашу программу, защищали ценности и смыслы, которые для нас важны. Что касается сотрудничества с другими политическими силами, партиями, я этого совершенно не исключаю, потому что мы не видим оснований для какой-то жесткой и непримиримой борьбы, по многим позициям у нас есть общность взглядов с другими политическими партиями. В этом смысле какое-то объединение, по крайней мере, отсутствие партийных склок и дрязг.
Юлия Бешанова:
Говорят, когда многопартийная система, очень часто возникает не совсем приятные примеры.
Александр Осенко:
Нет, речь идет о консолидации, потому что мы все намерены на созидание нашего общества, на движение нашего государства вперед, на развитие нашего государства. Как справедливого государства для народа. Поэтому коалиции возможны.
Олег Романов:
Я еще добавлю, что в соответствии с законом о гражданском обществе, который был принят и вступил в силу, гражданское общество в нашей стране не рассматривается как оппонент государства, как враг, противник, которого надо ослабить, с которым надо вести непримиримую борьбу. Наше понимание мировоззренческое и правовое гражданского общества – это союзник белорусского государства в решении тех непростых задач, которые стоят сейчас перед нашим обществом, перед нашей страной. Здесь возможен диалог, возможна иногда критика с обеих сторон, но в целом мы союзники. Силы, которые работают на решение одной общей задачи – процветание Беларуси.
Юлия Бешанова:
А если говорить о контактах с зарубежными партнерами, есть ли подобные партии, чьи идеи близки «Белой Руси»? Кому будет близка «Белая Русь»?
Олег Романов:
На ум приходит «Единая Россия», это ведущая партия Российской Федерации, ее программа и деятельность в значительной мере близки программе «Белой Руси». Не говорю, что они идентичны, ни в коем случае, но то, что есть точки соприкосновения, это несомненно. И ряд других крупных партий России: «Справедливая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации. Мы в качестве своего партнера видим Компартию Китая. С этими партиями у нас будет плодотворный диалог, взаимодействие, взаимное обогащение.
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