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В первый день всё потратили. Умеют ли мужчины с синдромом Питера Пэна распоряжаться деньгами?

04 января 2024 20:53
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Отношения без обязательств, никакой ответственности и эгоизм, который граничит с инфантильностью – все это можно отнести к синдрому Питера Пэна. О том, почему некоторые люди не хотят взрослеть, и когда родителям пора отпускать детей в свободное плавание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как у мужчин с синдромом Питера Пэна складываются отношения с деньгами?

В первый день всё потратили. Умеют ли мужчины с синдромом Питера Пэна распоряжаться деньгами?-1

Тамара Давидович, психолог:
Опять же, это очень много разновидностей и ситуаций, которые отражают. Может быть все окей. В чем вообще соль всей этой ситуации? У человека с синдромом Питера Пэна достаточно травмированная детская часть. Там есть вот этот момент: внешне ее кажется очень много, но нет рядом выросшей взрослой части, которая хотелки этой детской части экологично удовлетворит.

Наталья Надольская:
Мне кажется, такой мужчина просто не будет уметь распоряжаться этими деньгами. Как дети – им дал 100 рублей, они пошли в первый день, все потратили, потому что не думают ни о ком.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Взрослые тоже так делают.

Тамара Давидович:
Высока будет вероятность, что две недели мы живем как боги, а остальные две недели – суп из топора. С деньгами как здесь отношения выстраивать – опять же, мы ничего не убираем, мы добавляем. Если вы видите, что у вас отношения с деньгами такие, что гуляй, бросай, начните вы немножко просто хотя бы это фиксировать.

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# Психология # общество # Наталья Надольская # Тамара Давидович # Михаил Свито

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