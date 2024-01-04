В первый день всё потратили. Умеют ли мужчины с синдромом Питера Пэна распоряжаться деньгами?

Отношения без обязательств, никакой ответственности и эгоизм, который граничит с инфантильностью – все это можно отнести к синдрому Питера Пэна. О том, почему некоторые люди не хотят взрослеть, и когда родителям пора отпускать детей в свободное плавание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Тамара Давидович, психолог:

Опять же, это очень много разновидностей и ситуаций, которые отражают. Может быть все окей. В чем вообще соль всей этой ситуации? У человека с синдромом Питера Пэна достаточно травмированная детская часть. Там есть вот этот момент: внешне ее кажется очень много, но нет рядом выросшей взрослой части, которая хотелки этой детской части экологично удовлетворит.

Наталья Надольская:

Мне кажется, такой мужчина просто не будет уметь распоряжаться этими деньгами. Как дети – им дал 100 рублей, они пошли в первый день, все потратили, потому что не думают ни о ком.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Взрослые тоже так делают.

Тамара Давидович:

Высока будет вероятность, что две недели мы живем как боги, а остальные две недели – суп из топора. С деньгами как здесь отношения выстраивать – опять же, мы ничего не убираем, мы добавляем. Если вы видите, что у вас отношения с деньгами такие, что гуляй, бросай, начните вы немножко просто хотя бы это фиксировать.

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