Посмотреть батлейку и сделать сувенир своими руками. Где побывать на рождественских колядках?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Колядки-ладки. Предлагаем встретить новый год в стиле этно и отправиться в белорусский скансен – музей народной архитектуры и быта. Щедрая душа – встретят песнями, закружат в танцах и откроют сундук традиций. Как праздновали наши предки? Обо всем по порядку.

Яна Потапенко, заведующий культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Сённяшні Новы год – гэта ўжо традыцыя больш сучасная. Раней святкаваліся вось менавіта самі Каляды. Гэта такое традыцыйнае свята ў гонар зімовага сонцастаяння першапачаткова, а пазней да гэтага дня прымеркавалі нараджэнне Ісуса Хрыста. У першую чаргу ў сваёй хаце прыбіралі, усё вымывалі. Людзі імкнуліся гэта так весела адсвяткаваць. Гэтыя дні калядныя іх называлі часта яшчэ крывыя вечары, таму што ўся моладзь гуляла, забаўлялася.

Интересно получается: православные празднуют Коляды с 7 по 19 января, католики – с 25 декабря до 6 января. Это связано с разными календарями, но суть одна. Веселая компания колядовщиков заходила в хаты, пели святочные песни и желали, чтобы были урожай и дабрабыт. Коль не зашли дорогие госцікi – это было дурным знаком. От того гаспадынкі старались одарить ряженых прысмакамі, колбаской, сальцем и пирогами. Мешок добрел после каждого двора. Персонажи в регионах могли быть разными – цыгане, медведь, старый дед. Но Вифлеемская звезда в знак рождения Иисуса Христа горела всегда.