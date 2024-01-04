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МВД присоединилось к марафону добра «От всей души». Окунулись в атмосферу зимних чудес!

04 января 2024 20:29
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Подарить заботу пожилым. Министерство внутренних дел подключилось к благотворительному марафону «От всей души». Сотрудники ведомства во главе с министром поздравили проживающих в доме-интернате в Острошицком Городке.

В атмосферу зимних чудес окунулась и наш корреспондент Арина Верховская.

МВД присоединилось к марафону добра «От всей души». Окунулись в атмосферу зимних чудес!-1

Всю свою жизнь Тамара Николаевна посвятила науке: изучала озерные сапропели, ил и минеральные воды. Но даже спустя 20 лет интерес к профессии не угас. Несмотря на недуги со здоровьем, в доме-интернате женщина продолжает читать тематические книги и смотрит фильмы о геологии.

МВД присоединилось к марафону добра «От всей души». Окунулись в атмосферу зимних чудес!-4

Тамара Симуткина:
Наши белорусские грязи изучали озерные, я микроэлементы в них определяла, почему они полезные. Минеральные воды, даже нефть нашу, белорусскую, наш институт, был Богомолов такой ученый, открыл. Интересная работа была, конечно. Мы везде по Союзу ездили, когда еще Союз был. Командировки разные, обменивались опытом, научные статьи, доклады делали. Была интересная жизнь очень.

МВД присоединилось к марафону добра «От всей души». Окунулись в атмосферу зимних чудес!-7

Подарить внимание и заботу постояльцам дома-интерната в Острошицком Городке сегодня приехали сотрудники МВД во главе с министром. Помимо сладких подарков и слов поддержки, с собой гости привезли и творческий сюрприз – яркий праздничный концерт. На сцене как действующие милиционеры, так и будущие правоохранители – учащиеся профильного лицея и воспитанники военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники Победы!»

«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления.

# Благотворительная акция # общество # Иван Кубраков # Арина Верховская

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