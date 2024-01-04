Опасность на воде! ОСВОД предупреждает о недостаточной прочности льда даже в морозы

Опасность на воде. ОСВОД предупреждает: несмотря на морозы лед на реках и озерах недостаточно прочный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покрытие тонкое и рыхлое, так как оно еще не успело окрепнуть из-за оттепели. Наибольшая опасность на реках с быстрым течением. Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода на акваторию. В первую очередь это касается рыбаков. В крайнем случае любителей экстрима просят брать с собой спасательный жилет и длинную веревку. Чтобы предотвратить несчастные случаи, специалисты регулярно организуют рейды по водоемам и проверяют состояние льда. А также напоминают правила безопасности и проводят профилактические беседы.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

На данный момент вода в водоемах покрывается льдом, это называется ледостав. До полного покрытия водной поверхности и набирания льдом своей прочности вход на лед запрещен. Это обговаривается в правилах охраны жизни людей на водах. Толщина льда должна составлять более 7 сантиметров. Это лед, который безопасный, прочный.